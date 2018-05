Jakarta: Pernikahan Meghan Markle dan Pangeran Harry telah berlangsung lebih dari seminggu, namun kedua mempelai kerajaan ini masih terus menjadi bahan perbincangan hangat di seluruh dunia termasuk di New Zealand.



Pangeran Harry mendapatkan banyak perhatian saat berkunjung ke New Zealand pada tahun 2015 lalu. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa Meghan Markle juga memiliki ketertarikan spesial pada New Zealand.

(Tarian penyambutan bagi tamu. Foto: Courtesy of European Photopress Agency)

Meghan menuangkannya lewat blog miliknya yang berjudul “The Tig” (sekarang sudah tidak aktif) pada tahun 2014, di mana ia menceritakan keseruan menjelajah New Zealand dengan campervan.Anggota kerajaan Inggris memang memiliki sejarah panjang mengunjungi New Zealand. Dalam semarak merayakan upacara pernikahan kerajaan baru-baru ini, Tourism New Zealand memberikan lima cara berlibur layaknya anggota kerajaan di New Zealand.Matakauri merupakan tempat penginapan Pangeran William dan Kate Middleton ketika berkunjung ke New Zealand pada tahun 2014. Berlokasi di tepi Danau Wakatipu di luar Queenstown, pondok ini menawarkan pemandangan The Remarkables dan puncak Cecil and Walter yang spektakuler. Arsitektur penginapan ini sangat menarik dengan kombinasi kaca dan kayu, namun tetap menjaga privasi.(Baca juga: Menikmati Bagian Middle-earth ala Nadine Chandrawinata Perjalanan ke Queenstown tidak akan lengkap tanpa naik jet boat. Hal ini juga dilakukan oleh anggota kerajaan, di mana Pangeran William dan Kate Middleton naik Jet Shotover yang ikonik untuk menghabiskan hari pertama mereka di ibu kota New Zealand.Anggota kerajaan selalu meluangkan waktu untuk menyaksikan pacuan kuda. Ratu Elizabeth II telah lama menyukai kuda, sehingga tidak mengherankan jika beliau menghabiskan Boxing Day 1953 dengan menonton pacuan kuda di arena balap utama New Zealand, Ellerslie, di Auckland.Ratu Elizabeth II juga menyukai gua bawah tanah yang spektakuler di Waitomo ketika mengunjungi New Zealand pada tahun 1953.Glow worms yang indah, stalagmit dan stalaktit yang memukau, serta hotel lokal yang dikabarkan berhantu membuat Waitomo Caves menjadi tempat yang harus dikunjungi bagi penggemar petualangan.Salah satu acara penting dari perjalanan Pangeran Harry pada tahun 2015 adalah mengayuh waka (kano) M?ori di Sungai Whanganui di Pulau Utara. Pangeran Harry mengaku kelelahan setelah 40 menit mengayuh.Namun jangan khawatir, Whanganui menawarkan pengalaman menarik lainnya yang dapat dicoba, termasuk mengendarai jet ski, memancing, arung jeram, serta kayaking.Ketika mengunjungi New Zealand pada tahun 2014, Meghan Markle terkesan dengan pusat informasi i-SITE yang membantu pengunjung, baik lokal maupun internasional.Meghan bahkan membuat tulisan di blog lamanya The Tig dan menyebutkan bahwa Anda bisa mendapatkan berbagai macam informasi, termasuk tempat perkemahan terdekat, area lokal yang harus dikunjungi, berbagai taman, dan lain-lain.(TIN)