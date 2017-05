7 Buku yang Seru untuk Menemani Perjalanan Liburan

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebuah buku yang bagus akan membuat suasana liburan semakin seru dan menambah perspektif Anda ketika berkunjung ke suatu tempat. Apakah Anda berencana liburan ke pantai, berkemah, atau ke luar negeri?



Nah, sebelum berangkat berlibur, ada tujuh memoar perjalanan yang menarik dibaca untuk menemani perjalanan liburan Anda.

Novel karya Bill Bryson bisa menjadi bacaan yang tepat untuk menemani momen berkemah saat liburan. Buku ini bercerita mengenai dokumentasi perjalanan penulis dalam menaklukan hiking di Appalachian Trail. Appalachian Trail adalah salah satu kawasan wisata hiking yang memiliki jarak terpanjang di dunia. Area tersebut memiliki jarak tempuh sekitar 2.200 mil (3.500 kilometer). Lucu dan informatif, buku ini menjelaskan sejarah Appalachian dan taman nasional dalam sejarah Amerika Serikat.Troost dan istrinya pindah ke surga dunia, kawasan yang tak begitu tropis, Kiribati, untuk memulai kehidupan baru. Buku ini mendokumentasikan pengalaman Troost dan istri, seperti transisi menjalani diet ikan mentah, hingga menghadapi cuaca panas yang ekstrem. Sepanjang cerita dalam buku tersebut, ia melontarkan kritik pedas kepada pemerintah yang mengabaikan kebutuhan penduduk pulau. Buku ini sangat menghibur dan enak dibaca saat liburan ke pantai.Buku ini tak boleh lupa dibawa ketika Anda berwisata seorang diri. John Steinbeck memutuskan berkelana untuk menemukan kembali negara yang hilang bersama anjing puddle-nya, Charley. Perjalanan seorang diri lekat dengan citra perjalanan ala pengembara, perlu nyali besar, modal nekad, tahan kesepian, dan wajib punya ketahanan fisik dalam menghadapi berbagai hal sepanjang perjalanan. Buku ini akan memberikan gambaran kepada Anda tentang keseruan menjalani solo traveling.Ditulis pada tahun 1957 oleh Jack Kerouac's, On the Road bercerita tentang seorang pemuda bernama Sal yang meninggalkan kota New York dengan mengendarai kereta api, dan menjalin pertemanan baru dengan orang-orang yang ditemuinya di perjalanan. Sebelum melakukan perjalanan, Sal merupakan sosok yang penuh rasa putus asa dan kecewa akan kehidupannya. Setelah ambisi besarnya menjelajahi penjuru dunia muncul, ia menjadi lebih tangguh, kuat, dan percaya diri. Buku ini wajib Anda bawa saat berwisata menelusuri kota.Buku ini berlatar di Paris, berkisah tentang Hemingway dan persahabatannya dengan sejumlah orang. Buku ini bercerita tentang tradisi dan keyakinan pribadi yang dikikis oleh uang. Tentangsahabat karib, bahkan perselingkuhan dirinya sendiri. Tentang bagaimana menikmati makanan lezat dan minuman. Buku ini cocok dibaca saat Anda sedang menghabiskan waktu di kedai kopi.Buku karangan Jon Krakauer ini merupakan kisah nyata sang penulis, berkisah tentang perjalanan maut menapaki Gunung Himalaya. Jon menceritakan penemuan Everest pada tahun 1852, dan orang pertama yang berhasil menaklukkan daerah pemukiman suku Sherpa. Into Thin Air direkomendasikan untuk Anda baca sebelum mendaki gunung.Di manakah kebahagiaan berada? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu, Eric Weiner, jurnalis asal Amerika Serikat, mengajak sang teman Drew, berkeliling dunia. Buku ini membawa pembaca melanglangbuana ke berbagai negara, mulai dari Belanda, Swiss, Bhutan, Qatar, Islandia, India, hingga Amerika. Buku ini akan sangat asyik dibaca ketika Anda dalam perjalanan pulang dari berlibur.Membaca buku memoar atau buku apa pun itu, tentu bermanfaat. Anda akan mendapatkan pengetahuan baru dan wawasan pun bertambah. Oleh karena itu, kegemaran membaca buku perlu dipupuk sejak dini. Dimulai dari diri Anda, kemudian akan menular ke lingkungan dan keluarga, terutama anak.Membangun kegemaran membaca pada anak penting dilakukan. Sebab, anak yang suka membaca akan tumbuh lebih cerdas dan berkarakter. Bayangkan, jika semua generasi muda bangsa Indonesia gemar membaca buku, maka akan muncul penerus bangsa yang berkarakter dan berwawasan luas. Sayangnya, saat ini minat baca masyarakat masih rendah. Indonesia menduduki peringkat 60 dunia dalam hal kegemaran membaca buku.Minimnya minat baca dipengaruhi sejumlah faktor, seperti mahalnya harga buku dan terbatasnya akses mendapatkan buku. Masyarakat yang tinggal di pelosok kesulitan memperoleh buku karena distribusi yang belum merata dan harga buku yang lumayan mahal.Akibatnya, anak-anak di daerah kehilangan kesempatan memperluas wawasan dan pengetahuan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus berbuat sesuatu. Melalui gerakan, Anda dapat terlibat dalam penyediaan akses buku untuk anak-anak Indonesia.Awali langkah kebaikan Anda dengan mengunjungi tautanKlik tombol "berbagi" di website Buku Untuk Indonesia. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman Blibli.com untuk memilih paket berbagi yang diinginkan.Dengan berbagi minimal Rp100 ribu saja Anda sudah berpartisipasi untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang lebih baik. Nantinya, dana yang terkumpul melalui gerakanakan dikonversi menjadi buku dan disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia.(ROS)