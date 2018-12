Hustle on Project Ajak Anak Muda Dukung Industri Kreatif

Jakarta: Hustle on Project menjadi perayaan serta gerakan yang menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi secara langsung terhadap kemajuan industri kreatif Indonesia. Event ini berlangsung di Ground Floor, Kuningan City, Jakarta Selatan.



Memilih konsep Colorful, Young, and Fun, Hustle on Project menarik perhatian anak-anak muda untuk bergerak bersama dalam memajukan pertumbuhan industri kreatif Indonesia. Event ini berfokus pada bidang fashion, art, and food untuk menyesuaikan pada ketertarikan generasi muda.

“Hustle on Project adalah event yang lahir dari kerinduan kami sebagai mahasiswa sekaligus penyelenggara untuk menggerakkan potensi dan kreativitas gerenasi muda agar turut berkarya dalam industri kreatif Indonesia,” ujar Ketua Hustle on Project 2018 Anna Maria, dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 November 2018.Sejalan dengan tema Unleash Their Inner Creativepreneurship, Hustle on Project memberikan wadah bagi generasi muda yang memiliki passion dalam bidang creativepreneurship untuk belajar secara langsung dengan para pengusaha muda yang sudah sukses di bidangnya.Hustle on Project mengundang Arief Muhammad, Tiara Pangestika, Vivicen, dan Yasa Singgih untuk hadir dalam Hustle Talk sebagai pembicara utama. Dalam talk show interaktif ini, mereka menceritakan pengalamannya dalam berbisnis yang dapat membangun motivasi anak-anak muda.Event ini juga menghadirkan Creative Bazaar dengan banyaknya tenant local brand berkualitas, mulai dari fashion sampai food & beverage. Berkolaborasi bersama Vivicen,Yasa Singgih, dan Tiara Pangestika beserta tenant, Hustle on Project juga mengadakan fashion show untuk menampilkan local brand dari produk mereka.Hustle Walk ini menjadi bentuk komitmen Hustle on Project untuk mengembangkan dan meningkatkan brand exposure tenant yang berpartisipasi. Tidak hanya sebatas fashion, Hustle on Project juga menghadirkan kolaborasi Live Mural dengan Swapiness, serta photo spot dengan Art Installation untuk menunjukkan jiwa kreativitas anak-anak muda.(ROS)