Burger Prosperity untuk Sambut Tahun Baru yang Lebih Sukses

Jakarta: Selalu ada hal baru dalam memulai tahun yang baru. Begitu tampaknya gambaran konsistensi McDonald’s Indonesia dalam menjalankan mega bisnisnya.



Pasalnya, terhitung Desember lalu, McDonald’s kembali menawarkan rangkaian menu prosperity. Beef Burger dengan dengan irisan daging sapi pilihan yang dilumuri saus keju.

Uniknya, beef burger ini mendapat sentuhan saus lada hitam dengan taburan bawang bombai segar. Bahan-bahan tadi bak penawaran yang selalu berhasil menggaet hati konsumen dengan segala menu barunya.“Sejak tahun 2011, McDonald’s Indonesia selalu menawarkan pilihan menu posperity untuk menyambut tahun baru,” kata Caroline Kurniadjadja, Associate Director of Marketing McDonald's Indonesia, di Sarinah, Kamis 10 Januari 2019.(Baca juga: Wujudkan Harapan Pelanggan Bersama McDonald's Selain Beef Prosperity Burger, sejak 4 Januari 2019 McDonald’s juga memperkenalkan variasi baru untuk melengkapi menu prosperity. Yakni Cheese Steak Burger serta Cheese Chicken and Rice Special.Bahkan agar makin ciamik, McDonald’s, juga memadukan kedua varian prosperoity burger tersebut dengan potato wedges, dengan bentuk unik serupa bulan sabit.Sementara itu, untuk para penggemar ayam, McDonald’s pula menawarkan Cheese Chicken and Rice Special berupa sepotongan ayam yang dibalur dengan saus keju spesial. Disajikan dengan scrambled egg khas Mcdonald’s. “Sangat tepat jika dikonsumsi dengan nasi hangat yang nikmat,” tandasnya.(TIN)