Nikmati Paket Asian Games di The Media Hotel & Towers

Jakarta: Dukungan seluruh masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan pada perhelatan Asian Games 2018. Dukungan yang diberikan dapat menjadi suntikan semangat untuk para atlet yang berjuang mengharumkan nama Indonesia.



Salah satu bentuk dukungan dengan menyaksikan langsung pertandingan. Seperti diketahui, suporter Indonesia cukup disegani masyarakat internasional. Dukungan para suporter ini memberikan tekanan tersendiri bagi lawan.



Namun, perhelatan Asian Games 2018 hanya terpusat di dua kota, yaitu Jakarta dan Palembang. Hal itu tentunya menjadi kendala bagi masyarakat dari luar daerah yang ingin menonton dan mendukung langsung dari pinggir lapangan.



Salah satu kendala yang harus dihadapi adalah tempat tinggal selama berada di Jakarta. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Jakarta, bisa menginap di The Media Hotel & Towers.



Hotel yang berlokasi di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 3, Jakarta Pusat itu juga mempersiapkan paket menginap Asian Games Celebration Package, yaitu menginap di tipe kamar Classic dan sarapan untuk dua orang dewasa seharga Rp750 ribu net per malam.



Paket menarik lainnya adalah Asian Games. Paket tersebut akan memberikan akomodasi gratis ke Wisma Atlet atau JIExpo Kemayoran. Selain itu, tamu juga akan mendapatkan potongan harga sebesar 30 persen untuk pembelian makanan dan minuman (tidak termasuk minuman beralkohol) di seluruh outlet yang terdapat di The Media Hotel & Towers, gratis upgrade kamar (bergantung ketersediaan kamar), dan potongan harga 15 persen untuk laundry.



Promo paket Asian Games dapat dibeli mulai 1 Agustus hingga 30 September 2018. Untuk informasi lebih lanjut atau reservasi, silakan menghubungi 021-6263001, mengirim surat elektronik (e-mail) ke info@themediahotel.com, atau klik themediahotel.co.id.

