Libur Lebaran ke Ancol, Yuk! Ada Hiburan Apa Saja?

Jakarta: Taman Impian Jaya Ancol selalu menjadi pilihan warga Jakarta menghabiskan liburan, terlebih saat momen Lebaran. Setiap tahunnya, destinasi wisata yang berada di Jakarta Utara itu selalu menyajikan berbagai hiburan.



Khusus tahun ini, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Paul Tehusijarana mengatakan, pihaknya menyelenggarakan Ancol Lebaran Festival 2018. Acara tersebut merupakan bagian dari Ancol Asian Festival.

Pasar Seni Ancol (Foto:Medcom.id/M Al Hasan)

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Paul Tehusijarana dan General Manager Ancol Taman Impian Sunarto (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Dragon Race (Foto:Medcom.id/Pelangi Karismakristi)

(Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

(Foto:MI/GalihPradipta)

"Ancol Asian Festival berlangsung sejak sekarang hingga berakhirnya Asian Games. Jadi, ini benar-benar acara luar biasa," kata Paul, ditemui pada konferensi pers Ancol Lebaran Festival, di Hotel PutriDuyung, Ancol, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018.Apa saja hiburan yang ada di Ancol sepanjang Lebaran Festival 2018?Acara yang diselenggarakan di Pantai Lagoon Ancol Taman Impian itu berlangsung pada 13 Juni-15 Juli 2018. Selama pekan libur Lebaran, pengunjung akan dimanjakan berbagai aktivitas dan hiburan, serta kuliner nusantara.Sesuai namanya, kegiatan ini menyuguhkan berbagai penampilan kesenian mulai dari Aceh hingga Papua. Terdapat lebih dari 30 gerai makanan yang menjajakan ragam kuliner Indonesia.Setiap hari, pengunjung juga dapat menikmati permainan seru berhadiah, Lebaran Beach Games, yang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Kemudian, pukul 14.00 WIB akan ada sajian musik di panggung terapung Pantai Lagoon."Di sana juga akan hadir artis-artis Ibu Kota dalam tajuk Sunset Music Lagoon, setiap Minggu," kata General Manager Ancol Taman Impian Sunarto.Khusus pada momen ulang tahun DKI Jakarta, ada parade spesial Explore Ondel-ondel dan Tribute to Benyamin Sueb Parade. Acara ini diklaim sebagai parade ondel-ondel kolosal yang pertama kali digelar di pinggir pantai."Ada juga lomba joget dan sepak bola ondel-ondel. Makin komplit dengan prosesi budaya betawi, yaitu Palang Pintu, pencak silat, dan lenong Betawi," katanya.Pasar Seni Ancol akan disulap menjadi kawasan Kampung Betawi. Mulai dari suasana, dekorasi, serta seluruh konten yang dihadirkan semuanya berhubungan dengan budaya Betawi.Pengunjung diajak mengenali seluruh unsur budaya Betawi. Mulai dari sejarah, kuliner, kesenian, hingga seni karya khas Jakarta."Pengunjung Ancol Kampung Betawi Festival 2018 juga dapat melihat Wall of Fame Betawi yang menampilkan gambaran sejarah kebudayaan Betawi mulai era Batavia hingga saat ini," tutur Sunarto.Untuk menyukseskan Kampung Betawi, turut dihadirkan komponen seniman, budayawan, serta UKM Betawi yang tergabung dalam OK OCE."Pasar Seni Ancol akan benar benar menjadi kampung Betawi selama acara ini berlangsung, mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2018," ucapnya.Sepanjang waktu itu pula setiap akhir pekan, Pasar Seni akan dimeriahkan penampilan seniman-seniman Betawi seperti gambang kromong, lawakan, keroncong Betawi, marawis, serta penampilan seniman komedi ternama.Sambil menyaksikan pertunjukan musik dan lenong Betawi, pengunjung juga bisa menikmati ragam kuliner khas, diantaranya dodol kerak telor laksa, bir pletok, dan lain sebagainya.Bagi pecinta anime Dragon Ball Z, mesti berkunjung ke Taman Impian Jaya Ancol. Ada pertunjukan spesial Dragon Ball Z-The Real International show pada 15 Juni-31 Juli 2018, di area indoor Dufan, setiap hari.Pengunjung dapat melihat langsung aksi lima karakter utama dari tokoh komik tersebut, yaitu Goku, Piccolo, vegeta, Buu, dan Bulma.Atraksi akan dipenuhi unsur hiburan, petualangan, komedi, seni bela diri, dengan pesan moral kerja sama tim, loyal, dan kepercayaan."Selain menghibur, tentu juga akan memberikan pesan mendidik tentang pentingnya kerja sama dalam sebuah tim," ujar Sunarto.Selain itu, Dufan juga akan menampilkan acara Football Game Zone yang akan berlangsung mulai 24 Juni hingga 15 Juli 2018, di area Panggung Time Adventures. Pertunjukan diselenggarakan dalam rangka menyambut Piala Dunia 2018."Nantinya, pengunjung dapat menyaksikan aneka permainan sepak bola dan dimeriahkan atraksi freestyle pemain lokal dan internasional," ucapnya.Bagi pengunjung setia Atlantis Water Adventure, pada pekan libur Lebaran bisa langsung menjajal dua wahana terbaru, Skybox dan Dragon Race. Wahana yang telah diperkenalkan sejak Februari 2018 itu sangat layak dicoba karena tantangannya seru dan memacu adrenalin."Sangat cocok menjadi ajang uji keberanian bersama sahabat dan keluarga pada Hari Kemenangan," kata Sunarto.Pengunjung juga berkesempatan mengikuti undian berhadiah utama dua unit sepeda motor. Caranya gampang, Anda cukup membeli annual pass Atlantis seharga Rp260 ribu.Annual pass tersebut dilengkapi data diri, dan dimasukkan ke dalam kotak undian. Periode pengumpulan kupon mulai 1 Juni sampai 31 Juli 2018.Pada pekan libur Lebaran ini, Ocean Dream Samudera dimeriahkan pertunjukan spesial Magic Show yang akan menampilkan pesulap ternama, Denny Darko. Penampilan akan dikemas dengan konsep jenaka dan menghibur seluruh pengunjung, khususnya anak-anak, pada 16 Juni-15 Juli 2018.Pagelaran tersebut dapat disaksikan pengunjung di Seaworld Ancol. Anda akan disapa oleh Sharky si hiu, dan Ray si ikan pari yang merupakan boneka karakter terbaru Seaworld Ancol."Dua karakter lucu tersebut akan mengajak pengunjung berjoget bersama," kata Sunarto.Selain itu, ada penampilan penyelam di akuarium utama. Menariknya, pada hari pertama ldulfitri (15 Juni), penyelam akan mengenakan baju koko dan menyapa pengunjung.Dalam rangka menyambut Piala Dunia 2018, Seaworld Ancol juga menggelar beberapa atraksi spesial berupa World Cup Aquarium, Divers World Cup Player, Match Prediction, dan Under Water Juggling Ball.Dengan banyaknya acara yang dihadirkan, Sunarto meyakini target pengunjung musim Lebaran 2018, sebesar 1.156.000 orang akan tercapai.Jam Buka dan Pengaturan Lalu Lintas Menyambut jutaan pengunjung tersebut, Sunarto menyebutkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan berbagai hal, di antaranya manajemen lalu lintas hingga infrastruktur pendukung.Perihal pengaturan lalu lintas pada pekan Lebaran, Sunarto menyebutkan bahwa pihaknya akan menerapkan sistem parkir terpusat selama tiga hari, 16-18 Juni 2018. Setiap pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua atau lebih akan langsung diarahkan mengisi kantong parkir yang tersedia.Sunarto menegaskan, kapasitas kantong parkir di Ancol cukup besar. Mampu menampung 12 ribu mobil, dan 17 ribu motor."Kantong parkir tersebar mulai dari Pantai Carnaval (area timur Ancol) hingga Dunia Fantasi (area barat Ancol)," katanya.Pintu masuk Ancol akan dibuka sesuai waktu kunjungan. Bagi pengunjung yang datang pukul 05.00-09.00 WIB akan diarahkan masuk melalui pintu timur dan langsung menuju kantong parkir yang berada di dekat Pantai Karnaval.Memasuki pukul 09.00-12.00 WIB, pengunjung dapat memasuki kawasan Ancol melalui pintu barat, lalu akan diarahkan menuju kantong parkir bagian selatan dan utara. "Pukul 12.00-15.00 WIB, baru kita akan buka semua pintu," tuturnya.Setelah memakirkan kendaraan, pengunjung dapat melanjutkan perjalanan di kawasan Ancol menggunakan kendaraan operasional yang disiapkan pengelola. Ada 120 bus Wara-wiri, dan empat rangkaian kereta wisata Sato-satberkapasitas 140 penumpang."Tenang saja, semua moda transportasi ini gratis bagi pengunjung Ancol," ujarnya.Sementara untuk akses keluar, pengunjung akan diarahkan menuju Kemayoran. Hal itu dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas di dalam atau luar kawasan Ancol.Selain mempersiapkan manajemen lalu lintas, Ancol juga sudah menyiapkan tambahan sarana dan prasarana pendukung, seperti toilet, musala, ambulans, dan pos pengamanan.Aspek keamanan turut menjadi perhatian utama pengelola. Setiap hari terdapat sekitar 337 petugas keamanan. Selain itu, phak pengelola juga menyiagakan 37 personel lifeguard, serta petugas P3K sebanyak 50 orang."Seluruh rangkaian persiapan ini kami optimalkan melalui hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya untuk menyambut pengunjung yang akan berekreasi pada libur Lebaran," ujar Sunarto.(ROS)