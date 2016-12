Icip-icip Menu 5 Restoran Top di Melbourne

Metrotvnews.com, Jakarta: Agenda wisata tak lengkap tanpa mencicipi makanan. Terutama jika Anda pelesir ke luar negeri. Sudah menjadi 'hukum wajib' untuk menjajal cita rasa makanan di sana.



Bila ingin berlibur ke Melbourne, maka Anda direkomendasikan berkunjung ke lima restoran berikut ini untuk menemukan pengalaman bersantap tak terlupakan, mulai dari restoran mewah dengan nuansa elegan hingga restoran sederhana dengan kesan homey yang bisa mendorong Anda untuk makan dengan tangan.

2. Attica

Salted Red Kangaroo and Bunya Bunya

Terletak di lantai 55 Rialto Towers dan dilengkapi dengan jendela besar, Vue de Monde tidak hanya sekadar menawarkan menu makanan yang sedap, tapi juga pemandangan kota Melbourne yang cantik. Restoran ini memiliki dekorasi minimalis dan terkesan nyaman. Meja dan kursi berlapis kulit, lampu gantung, menambah kesan elegan dan memberi kesan hangat saat Anda sedang bersantap.Vue de Monde juga menawarkan konsep open kitchen, sehingga Anda bisa melihat Head Chef Justin James dan krunya menyiapkan makanan yang akan Anda konsumsi. Vue de Monde menawarkan pengalaman bersantap tanpa menu. Jangan khawatir, staf restoran akan siap membantu Anda.Jangan tanya soal makanannya. Dikutip dari situs Good Food, menu yang ditawarkan oleh Vue de Monde memiliki kualitas tinggi yang menggabungkan inspirasi dan pemrosesan makanan. Hasilnya, tercipta makanan dengan cita rasa sempurna.Yang tidak kalah menarik, Vue de Monde juga menawarkan beragam koleksi anggur. Selain anggur yang sesuai dengan makanan yang dihidangkan, Vue de Monde juga menyediakan gelas yang tepat, cara menuang yang sesuai, untuk memberikan pengalaman terbaik.Beberapa makanan yang bisa Anda coba di Vue de Monde antara lain Flinders Island Wallaby with Rock Melon and Fennel, kemudian Red Hair Kangaroo Cooked on Charcoal with Beets and Rye, dan Flinders Island Lamb with Creamed Nettles and Spicey Greens.Masuk dalam daftar 50 Restoran Terbaik Dunia selama 3 tahun berturut-turut dan memenangkan gelar sebagai Restoran Terbaik di Australasia, Attica dianggap sebagai salah satu restoran terbaik di Australia.Seperti disebutkan Guardian, bukan tempat mewah yang membuat Attica tampil mencolok dibandingkan restoran lain di Australia. Bukan pula chef yang merangkap sebagai selebritas. Popularitas Attica datang dari makanan yang mereka sajikan.Oleh karena itu, restoran ini cocok dikunjungi pecinta makanan. Attica menawarkan makanan paling inovatif di Melbourne. Restoran itu tidak akan menawarkan masakan dengan bahan populer untuk menarik para pengunjung. Jangan harap Anda akan menemukan foie gras atau caviar di sana. Sebagai gantinya, Anda akan menemukan makanan yang dibuat dengan bahan khas Australia, seperti Salted Red Kangaroo and Bunya Bunya, Beef on the Bone, dan Wallaby Blood Pikelet.



3. Rice Paper Scissors

Meski tidak terlalu besar, Rice Paper Scissors menawarkan suasana ramah dan homey. Berbeda dengan Vue de Monde yang memberikan kesan formal dan elegan, Rice Paper Scissors merupakan restoran yang memungkinkan Anda untuk bersantai dengan teman atau keluarga Anda.



Makanan yang disajikan di Rock Paper Scissors memang lebih mudah dimakan menggunakan tangan. Anda bahkan didorong untuk menyuap makanan pakai tangan, tanpa sendok dan garpu.



Makanan khas Thailand dan Vietnam yang disajikan di Rock Paper Scissors dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dimakan dalam satu atau dua gigitan. Mengenai minuman, restoran ini menyediakan minuman beralkohol seperti whisky dan minuman non-alkohol seperti jus anggur dan mint slushie.



Bicara harga, menu di restoran ini relatif terjangkau. Meskipun Rock Paper Scissors cukup populer, Anda masih bisa makan di restoran ini tanpa harus memesan tempat terlebih dahulu.





Foto: Good Food / Wayne Taylor



4. Hardware Societe

Restoran yang satu ini sangat terkenal, baik di kalangan turis asing maupun wisatawan lokal, khususnya menu sarapan. Meski memiliki dekorasi dengan kesan Perancis, Hardware Societe memiliki menu khas Spanyol. Beberapa di antaranya, Baked Eggs yang tersedia dalam dua pilihan: dengan sayuran atau dengan chorizo.



Di sana, Anda memiliki pilihan untuk bersantap di area luar atau di meja komunal di bagian dalam restoran. Hardware Societe juga menawarkan menu cukup banyak, sehingga Anda leluasa memilih makanan yang sesuai dengan selera. Tentunya, Hardware Societe juga menyediakan berbagai pilihan kopi, mengingat kopi merupakan pelengkap sarapan bagi sebagian orang.





Foto: Trip Advisor



5. Mamak

Liburan di Melbourne membuat Anda kangen dengan masakan khas Indonesia? Anda bisa mencoba makanan di Mamak. Sebagai restoran Malaysia, Mamak memiliki menu dengan cita rasa yang tidak jauh dari makanan khas Indonesia, seperti sambal udang, sate, mi goreng, dan salad rujak.



Mamak adalah bagian dari jaringan restoran yang awalnya muncul di Sydney. Dengan cepat Mamak menjadi salah satu restoran favorit di Melbourne. Untuk bersantap di Mamak, Anda tidak perlu memesan tempat terlebih dahulu. Dan meski tempat ini memiliki antrean yang panjang, antrean tersebut bergerak dengan cepat. Selain itu, makanan yang Anda pesan juga akan diantarkan dengan cepat.



Restoran yang terkenal dengan sajian roti itu menawarkan menu dengan harga relatif terjangkau. Jika Anda pencinta makanan pedas, Anda juga bisa meminta agar makanan Anda dibuat menjadi lebih pedas.







Tergoda pergi Melbourne untuk mencoba berbagai restoran populer di sana?



Selain Melbourne, kota-kota lain di Australia juga patut untuk Anda kunjungi. Seperti Darwin yang cocok bagi Anda yang ingin liburan yang ekstrem dimana Anda bisa berfoto selfie bersama buaya air asin terbesar di dunia.



Jenuh dengan suasana kota dan ingin pergi berwisata di alam? Cairns adalah tempat yang cocok untuk Anda. Cairns dikenal dengan Daintree, hutan hujan tropis di dataran rendah tertua di dunia. Di sini, Anda bisa menikmati pemandangan alam dan juga mengabadikan binatang liar yang ada dengan foto. Sebelum pergi ke Cairns, Anda bisa membaca tips untuk mengambil foto binatang liar di hutan.



Sementara di Hobart, Anda bisa mengenal penjara Tasmania lebih jauh. Di Hobart, Anda bisa menambah wawasan Anda sambil berlibur, khususnya tentang sejarah Australia. Bosan berpelesir di siang hari? Anda bisa mengunjungi Perth, tempat di mana Anda bisa mencoba tiga wisata malam selain bar yang patut dicoba.

