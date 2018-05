Produk Kelapa dari Indonesia Paling Diminati di Pameran Asosiasi Restoran Nasional AS

Jakarta: Produk organik Indonesia mendapat respons positif dalam Pameran National Restaurant Association (NRA) 2018 di Chicago, Amerika Serikat (AS), yang berlangsung pada tanggal 19-22 Mei 2018 lalu.



Bahkan, produk lokal Indonesia tersebut dikunjungi lebih dari 100 potensial buyer yang merupakan perusahaan besar di sektor industri hotel, restoran dan katering (Horeka). Total potensi transaksi yang dihasilkan selama pameran berlangsung adalah lebih dari USD3,3 juta, dengan lebih dari 30 transaksi.

"Produk Indonesia yang paling diminati oleh buyer dari Amerika Serikat adalah produk gula kelapa dan krim kelapa," kata Konsul Jenderal R.I. di Chicago, Ibu Rosmalawati Chalid, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id pada Jumat 25 Mei 2018.Memasuki tahun ketiga sebagai partisipan, Indonesia mengangkat tema besar "Indonesia, Home of Healthy and Organic Products" dengan menggandeng tiga perusahaan yaitu Takari, Harendong Tea Estate, serta PT. Mega Inovasi Organik (PT. MIO).Menurut Kepala ITPC Chicago, Billy Anugrah, tren konsumsi produk organik di AS sangat positif selama 5 tahun terakhir dengan rata- rata kenaikan 5,1 persen setiap tahunnya. Ini adalah pasar baru yang sangat potensial dimana dapat diisi oleh produk produk ekspor dari Indonesia, tambahnya.Takari mempromosikan produk-produk kelapa dari Kara seperti Coconut water, Coconut Milk, Coconut cream, dan Coconut sugar. Dua produk terakhir paling diminati, mengingat gaya hidup sehat juga mulai digandrungi warga AS.Sementara, PT. MIO menampilkan produk pertanian organik yang beraneka ragam yaitu beras organik seperti beras merah dan beras hitam, serta rempah rempah organik yang unik seperti Cubeb pepper, Szechuan Pepper, Long pepper, Vanili, dan Andaliman.Rempah Andaliman mendapat apresiasi dan animo yang tinggi dari pengunjung karena keunikan rasa yang dimiliki dan banyak mendapatkan potensi untuk dapat diekspor ke AS.Terakhir, Harendong Organic Tea Estate memperkenalkan produk teh organik dari Indonesia dengan kualitas tinggi seperti black tea, green tea dan oolong tea, yang ditanam di perkebunan teh organik di Lebak, Banten.(TIN)