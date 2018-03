Bali and Beyond Tavel Fair 2018 Siap Digelar pada Akhir Juni 2018

Jakarta: Bali & Beyond Tavel Fair 2018 siap dilaksanakan pada 26-30 Juni 2018 di Nusa Dua Convention Center. Pameran pariwisata ini kembali digelar untuk kelima kalinya dengan tema 'Exploring the colors of Indonesia'.



Acara berbasis Business to Business (B2B) tersebut menargetkan 275 seller/travel operator yang berasal dari 40 negara. Angka tersebut meningkat dari tahun lalu, yaitu 200 seller dari 38 negara.

Berbeda dengan tahun 2017, tahun ini terdapat seller dari mancanegara, yaitu Thailand, Kamboja, Myanmar, Bhutan, Dubai, hingga Korea Selatan."Tahun ini ada sellers dari luar negeri karena adanya permintaan dari Kementerian Pariwisata yang berharap kelak acara tersebut akan menjadi market place," ujar Chairman BBTF I Ketut Ardana saat berkunjung ke kantor Metro TV, Jumat 23 Maret 2018.(Baca juga: Travel Fair Membantu Rencanakan Liburan Tanpa Pusing Pameran tersebut nantinya akan mempromosikan '10 Bali Baru' dan tiga daerah utama yaitu Toraja (Sulawesi Selatan), Banyuwangi (Jawa Timur), dan Lembata (Nusa Tenggara Timur)."Selain Bali, event ini juga bertujuan untuk 'jualan' provinsi lain. Jadi kami menawarkan provinsi lain untuk menjadi co-host dalam event ini dimana budaya provinsi tersebut akan lebih terlihat, melalui dekorasi atau gimmick lainnya," tambah Vice Chairman Putu Winastra pada kesempatan yang sama.Tahun lalu, co-host adalah Sumatera Selatan di mana provinsi tersebut mempromosikan diri sebagai lokasi Asian Games 2018. Sementara, tahun ini panitia menawarkan pemerintah daerah Lembata (Nusa Tenggara Timur) sebagai co-host.Ketut menambahkan, panitia kini merasa cukup percaya diri untuk memperkenalkan ajang tersebut sebagai salah satu pameran pariwisata besar berlevel internasional."Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang luar biasa, semestinya memiliki event besar berlevel internasional, seperti Matta Fair di Malaysia atau ITB Asia di Singapura. BBTF, karena sudah yang kelima, bisa dianggap sebagai event terbesar di Indonesia," tandasnya.(TIN)