Kerugian Mengalami Kecemasan Sosial

Metrotvnews.com, Jakarta: Apakah Anda tipikal orang yang langsung berkeringat dingin ketika diminta memperkenalkan diri di depan banyak orang? Jika iya, kemungkinan Anda mengalami kecemasan sosial.



Orang yang memiliki kecemasan sosial cenderung mengalami palpitasi, gemetar, sesak napas, dan berkeringat saat bertemu dengan orang lain. Gangguan tersebut tentunya memengaruhi kegiatan sosialisasi sehari-hari.

Berikut adalah beberapa hal yang menunjukkan bahwa kecemasan sosial membuat kualitas hidup menurun.Sebuah studi tahun 2003 yang dipublikasikan dalam Journal of Anxiety Disorders menyebutkan bahwa orang dengan gangguan psikiatrik, terutama phobia sosial, cenderung putus sekolah. Mereka yang memiliki kecemasan sosial mengalami tingkat khawatir, depresi, dan masalah penyesuaian dengan orang-orang di institusi pendidikan.Orang yang memiliki kecemasan sosial memiliki lebih sedikit teman karena mereka takut bertemu dengan orang-orang baru. Oleh karena itu, kebanyakan jenis hubungan sosial yang dialami tak berjalan lancar, termasuk dengan kerabat dan pasangan.Orang dengan kecemasan sosial juga cenderung tak memiliki pasangan hidup. Hal ini dikarenakan mereka memiliki masalah dalam hal pendekatan dan membuat diri pada hal romantis.Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of the European Psychiatric Association menyebutkan bahwa perceraian adalah hal umum bagi mereka yang mengalami kecemasan sosial. Hal ini dikarenakan mereka tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan percekcokan. Studi tersebut juga menyebutkan bahwa pasangan yang memiliki kecemasan sosial cenderung tak berpikiran untuk memiliki anak.Orang cemas sosial lebih sering bolos dalam pekerjaan dibandingkan kebanyakan orang. Mereka juga cenderung keluar dari pekerjaan yang mewajibkan mereka untuk presentasi di depan orang lain.Sebuah penelitian dari American Journal of Psychiatry menemukan bahwa orang yang cemas sosial cenderung memiliki pendapatan 10 persen lebih rendah daripada orang-orang biasa.(ELG)