5 Camilan Sehat di Kantor yang Tak Membuat Anda Gemuk

Bekerja di kantor seharian kerap menimbulkan rasa ingin ngemil. Keinginan ngemil tersebut paling sering datang saat menjelang makan siang dan sore hari. Ngemil sambil bekerja memang nikmat, namun akan jadi berbahaya apabila tidak memperhatikan jumlah kalori yang masuk, salah satunya adalah kelebihan berat badan.

Bila Anda termasuk orang yang tak bisa melepaskan diri dari mengemil di kantor, coba alternatif camilan berikut ini yang tak akan membuat tubuh gemuk. Sebab, jumlah kalorinya tak sampai 200.Bagi anda yang suka ngemil tidak perlu lagi khawatir! Ada beberapa alternatif camilan yang bisa dicoba:Crackers gandum multigrain dan satu sendok makan selai kacang layak Anda jadikan kudapan. Camilan bergizi ini mengandung 193 kalori dan 2 gram serat. Kombinasi karbohidrat kompleks dan protein membantu menjaga gula darah tetap stabil dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama.Sediakan apel, pisang, pir, anggur, atau buah lainnya sebagai camilan di kantor. Anda akan mendapatkan beragam nutrisi dan serat yang baik, dan tidak akan bosan. Rata-rata seporsi buah mengandung sekitar 70 kalori. Secangkir susu bebas lemak (mengandung sekitar 90 kalori) juga dapat Anda konsumsi untuk meningkatkan asupan protein, kalsium, dan vitamin tambahan. Kombinasi protein dan serat akan membuat Anda merasa kenyang dan mencegah keinginan makan berlebih.Sekantong popcorn bebas lemak dengan topping 2 sendok makan keju parmesan parut hanya mengandung 150 kalori. Rasa gurih popcorn dan parmesan yang kaya akan mengobati keinginan mengemil. Camilan asin ini juga dapat memenuhi satu dari tiga porsi harian akan biji-bijian, dan membantu meningkatkan energi serta suasana hati Anda.Saat Anda terburu-buru bekerja dan menginginkan sesuatu yang hangat dan menenangkan, siapkan sebungkus oatmeal instan. Camilan ini hanya mengandung 110 kalori. Tak cuma enak, oatmeal pun bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan mengurangi risiko penyakit jantung.Jika Anda mengalami keinginan menyantap makanan manis dan mencari camilan sehat yang tidak banyak kandungan gula, snack bar cocok Anda konsumsi. Snack bar merupakan sumber serat yang baik, tidak mengandung gula tambahan, dan terbuat dari bahan alami utuh seperti kacang almond, kacang mete, dan cranberry. Snack bar kaya serat, rendah sodium, sarat dengan vitamin dan mineral, dan mengandung kurang dari 200 kalori per porsi.Jika Anda ingin mengemil snack bar, Anda dapat menyantap Fitbar. Kandungan oat, whole wheat dan quinoa di dalam Fitbar membuat tubuh mendapatkan manfaat serat larut yakni melunakkan tinja sehingga mempelancar BAB. Serat larut juga mengatur kadar gula darah, dan mencegah sakit jantung dengan menurunkan kolesterol. Manfaat lainnya adalah meningkatkan populasi bakteri baik dalam usus. Serat larut membuat rasa kenyang lebih lama, yang akan membantu Anda dalam menjaga berat badan.Dengan hanya memiliki jumlah 90 kkal/saji, menjadikan Fitbar dikenal sebagai cemilan rendah kalori yang hadir dengan pilihan rasa yang super enak yaitu chocolate, fruits, dan nuts.Fitbar merupakan camilan bebas kolestrol dan trans-fat, serta gandum yang dapat menjaga kesehatan saluran cerna dan kesehatan jantung, kalsium untuk kesehatan tulang dan gigi, serta vitamin A, B12, dan C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Mau ngemil sehat tanpa ribet? Choose Fitbar, snacking with no worry!(ROS)