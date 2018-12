Angkat Beban Kurang dari Lima Menit Bisa Mengurangi Risiko Stroke

Jakarta: Salah satu jenis latihan yang paling mudah dilakukan adalah dengan melakukan angkat beban. Ada berbagai macam berat yang bisa Anda pilih yang tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan Anda. Selain mudah dilakukan, ternyata menurut sebuah studi terbaru mengatakan bahwa dengan melakukan olahraga angkat beban dapat mengurangi risiko stroke, bahkan jika Anda melakukannya dalam waktu yang sebentar.



"Orang-orang mungkin berpikir mereka perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengangkat beban, tetapi hanya dua set bench press yang membutuhkan waktu kurang dari lima menit sudah cukup efektif bagi tubuh Anda," kata Duck-chul Lee, Associate Professor dari Iowa State University di AS. Hasilnya menunjukkan manfaat dari latihan kekuatan tidak tergantung pada berlari, berjalan atau aktivitas aerobik lainnya.

Dengan kata lain, seseorang tidak perlu memenuhi panduan yang direkomendasikan untuk aktivitas fisik aerobik untuk menurunkan risiko yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular, hanya dengan latihan beban saja sudah cukup."Mengangkat semua beban yang meningkatkan ketahanan pada otot Anda adalah kuncinya," kata Lee. Untuk penelitian ini, yang diterbitkan dalam jurnal Medicine and Science in Sports and Exercise, tim peneliti melibatkan 13.000 orang dewasa dengan usia rata-rata 47 tahun.Namun, para peneliti mengakui bahwa tidak seperti aktivitas aerobik, latihan ketahanan tidak mudah untuk dimasukkan ke dalam rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu, dengan rajin pergi ke gym mungkin lebih bermanfaat."Otot adalah pembangkit listrik untuk membakar kalori. Membangun otot membantu memindahkan sendi dan tulang Anda dan juga membantu mencegah obesitas dan memberikan manfaat jangka panjang pada berbagai hasil kesehatan," kata Lee.(ELG)