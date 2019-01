Hal yang Bisa Anda Lakukan agar Cepat Tidur

Jakarta: Sulit tidur merupakan sesuatu hal yang sangat tak mengenakkan. Mengingat kurang tidur dapat berdampak ke seluruh kegiatan Anda dan aktivitas harian Anda.



Banyak cara yang dianggap bisa membantu Anda untuk tidur lebih cepat, namun terkadang semua cara tersebut tidak sesuai atau tidak dapat bekerja untuk Anda.

Dikutip dari Elite Daily, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan agar Anda cepat tertidur:Menurut Drs. Kirti Salwe Carter dan Rob Carter III, penulis buku The Morning Mind, otak Anda memiliki massa yang lebih kecil di pagi hari karena distribusi cairan di seluruh tubuh dan periode yang lama tanpa hidrasi saat Anda tidur."Karena ini, penting untuk minum segelas air sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Otak yang lebih besar dan terhidrasi berarti peningkatan aliran darah, lebih banyak oksigen, dan ketersediaan nutrisi, memungkinkan peningkatan tingkat konsentrasi, peningkatan suasana hati, dan tidur yang lebih baik," ujar mereka.Posisi tidur merupakan sesuatu yang penting dan sangat berpengaruh. Hal itu dapat meningkatkan atau menghancurkan pola tidur Anda,"Ketika tidur telentang, leher dan kepala Anda harus sejajar dengan tubuh Anda. Jika bantal Anda terlalu besar, itu akan mendorong kepala Anda ke depan, menekuk tulang belakang secara tidak wajar dan menyebabkan ketidakseimbangan fisik," saran Drs. CarterRedupkan lampu di kamar tidur Anda dan matikan seluruh perangkat elektronik jika Anda ingin memastikan Anda mendapatkan tidur malam yang berkualitas."Produksi hormon melatonin sangat penting untuk mengatur pola tidur, dan perlu kegelapan untuk memproduksinya. Jadi pada jam-jam sebelum tidur, sangat bermanfaat untuk membatasi paparan cahaya buatan," ujar Drs. Carter.Survei dilakukan oleh Ketchum Global Research and Analytics pada 2017. Mereka menanyakan lebih dari 1.000 orang dewasa AS berusia 18 tahun ke atas tentang kebiasaan membersihkan rumah. Sebanyak 37 persen mengatakan bahwa mereka merasa akhirnya dapat bersantai ketika semua ruangan di rumah mereka, termasuk kamar sudah dalam keadaan bersih.(FIR)