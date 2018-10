Kesehatan Mulut Pengaruhi Efektivitas Pengobatan Hipertensi

Jakarta: Menjaga kesehatan mulut adalah hal penting. Bahkan, sebuah studi menemukan bahwa kondisi mulut yang sehat dapat meningkatkan pengobatan pada tekanan darah tinggi atau hipertensi.



Studi yang berdasarkan pada tinjauan riwayat medis dan gigi dari 3.600 orang dengan tekanan darah tinggi tersebut menemukan bahwa partisipan dengan gusi yang lebih sehat memiliki tekanan darah yang lebih rendah. Selain itu, respons tubuh terhadap obat-obatan juga lebih baik.

Sementara, mereka yang memiliki masalah gigi atau periodontitis 20 persen lebih rendah untuk mencapai rata-rata tekanan darah dibandingkan mereka yang menjaga kesehatan mulut."Dokter harus memperhatikan kesehatan mulut pasien, terutama mereka yang menerima perawatan untuk hipertensi, dan mendesak mereka yang memiliki tanda-tanda penyakit periodontal untuk mencari perawatan gigi," saran pemimpin penelitian Davide Pietropaoli seperti dilansir dari The Health Site.Demikian juga, tambahnya, ahli kesehatan gigi harus sadar bahwa kesehatan mulut sangat diperlukan untuk kesehatan fisiologis secara keseluruhan, termasuk status kardiovaskular.Kisaran tekanan darah target untuk penderita hipertensi adalah kurang dari 130/80 mmHg, sesuai dengan rekomendasi terbaru dari American Heart Association / American College of Cardiology.Dalam penelitian tersebut, pasien dengan periodontitis berat memiliki tekanan sistolik yang rata-rata 3 mmHg lebih tinggi daripada mereka yang memiliki kesehatan mulut yang baik. Tekanan sistolik, angka yang lebih tinggi dalam pembacaan tekanan darah, menunjukkan tekanan darah terhadap dinding arteri.Meskipun kecil, perbedaan 3mmHg tersebut dapat dicapai dengan mengurangi asupan garam sebanyak 6 gram per hari (sama dengan satu sendok teh garam, atau 2,4 gram natrium), kata para peneliti.Memiliki penyakit periodontal bahkan memperlebar kesenjangan lebih jauh, hingga 7 mmHg, pada orang-orang hipertensi yang tidak diobati. Obat tekanan darah memang menyempitkan celah hingga turun menjadi 3 mmHg, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit periodontal dapat mengganggu efektivitas terapi tekanan darah."Pasien dengan tekanan darah tinggi dan dokter yang merawat mereka harus sadar bahwa kesehatan mulut yang baik mungkin sama pentingnya dalam mengendalikan kondisi seperti beberapa intervensi gaya hidup yang diketahui dapat membantu mengontrol tekanan darah."Beberapa gaya hidup sehat tersebut adalah diet rendah garam, olahraga teratur, dan pengendalian berat badan.(DEV)