Kulit Berkilau dengan Rutin Makan Jeruk dan Ubi Jalar

Jakarta: Makanan yang kaya antioksidan, vitamin dan nutrisi lainnya dapat memiliki efek yang luar biasa pada kulit. Kulit yang bercahaya dapat diraih dengan memberikan asupan makanan bernutrisi, yang dipasangkan dengan tabir surya serta perawatan kulit yang rutin.



Anda dapat memulai mengonsumsi makanan berikut ini untuk mendapatkan tampilan wajah yang berkilau.

(Buah seperti jeruk, lemon, dan limau mengandung vitamin C yang membantu kulit Anda menghasilkan kolagen yang dapat menghaluskan kulit. Foto: Rawpixel/Unsplash.com)

Buah seperti jeruk, lemon, dan limau mengandung vitamin C yang membantu kulit Anda menghasilkan kolagen yang dapat menghaluskan kulit. Asupan vitamin ini adalah elemen kunci untuk meningkatkan tekstur keseluruhan kulit. Selain itu, vitamin C adalah antioksidan yang dapat melindungi terhadap kerusakan akibat sinar matahari, garis halus, dan hiperpigmentasi.(Baca juga: Trik Dapatkan Kulit Cantik Saat Datang Bulan Warna ungu pada blueberi mengisyaratkan buah ini mengandung antioksidan yang tinggi. Kandungan anhocyanin dapat melawan kanker dan peradangan serta membersihkan kulit dari racun.Saat panas, teh hijau melepaskan katekin yang memiliki sifat anti peradangan dan anti kanker yang terbukti dapat membantu meningkatkan aliran darah ke kulit.Kaldu tulang sangat kaya akan kolagen, protein paling melimpah di tubuh ditemukan di kulit, tulang, otot dan tendon. Meski kolagen dari kaldu tidak berubah langsung menjadi kolagen kulit, sebuah penelitian menemukan bahwa mengonsumsi kolagen sebenarnya dapat meningkatkan elastisitas dan hidrasi kulit.Makan bayam dan sayuran berdaun hijau lainnya dikaitkan dengan penurunan risiko pada karsinoma sel skuamosa, bentuk kanker kulit paling umum kedua. Kandungan vitamin E dan beta-karoten bayam melindungi sel-sel kulit dari kerusakan radikal bebas. Air hijau dari sayuran ini dapat menembus selaput sel yang membuat kulit lebih kencang.Seperti jeruk, ubi jalar juga kaya dengan vitamin C yang dapat menghaluskan keriput. Kandungan beta-karoten yang tinggi dapat membuat kulit tampak awet muda.Likopen, fitokimia yang membuat warna emrah pada tomat membantu menghilangkan radikal bebas penuaan kulit yang disebabkan oleh sinar ultraviolet. Likopen pada tomat memiliki fungsi yang sama seperti tabir surya.(TIN)