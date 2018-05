Konsumsi Telur Rutin Bantu Turunkan Risiko Stroke

Jakarta: Selain kaya akan protein, konsumsi telur juga dapat menurunkan risiko terkena stroke dan penyakit jantung. Sebuah studi yang melibatkan 416.213 orang di China tersebut menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi satu butir telur per hari memiliki tingkat risiko stroke dan penyakit jantung lebih rendah dibandingkan mereka yang tak makan telur.



Para partisipan dimonitor selama sembilan tahun dimana 13,1 persen diantaranya mengonsumsi telur tiap hari dan 9,1 persen tak pernah atau jarang makan telur.

Hasilnya, mereka yang rutin makan telur mengalami penurunan risiko stroke sebanyak 26 persen, kematian yang berhubungan dengan stroke 28 persen, dan kematian karena gangguan kardiovaskular 18 persen.Mereka yang makan sekitar 5,32 telur per minggu juga berisiko 12 persen lebih rendah mengalami masalah jantung koroner dibandingkan orang yang makan sekitar dua butir per minggu.Namun, manfaat tersebut juga dapat dirasakan mereka yang mengonsumsi dengan tingkat sedang, artinya hanya satu butir per hari."Studi ini juga melihat adanya hubungan antara konsumsi telur tingkat sedang dengan penurunan angka kejadian kardian," pungkas peneliti.(DEV)