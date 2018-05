Manfaat Kaldu Tulang bagi Kesehatan

Jakarta: Kaldu adalah salah satu bahan utama dalam membuat sup. Tak hanya menambah cita rasa, kaldu juga memiliki banyak manfaat lain bagi kesehatan.



Umumnya kaldu terbuat dari rendaman tulang hewan seperti ayam, sapi, bahkan ikan.

"Kaldu tulang bagus untuk imunitas. Kalau sedang sakit, minum kaldu membuat jadi lebih nyaman dan membaik," ujar health coach Gwen Winarto dalam acara Nutrition Quotient: Fast and Fabulous, Rabu 30 Mei 2018.Selain itu, kaldu tulang juga baik untuk mendetoksifikasi tubuh di mana bahan makanan tersebut berasal dari sari sel seluler yang direbus.Kaldu tulang juga baik untuk sistem pencernaan karena dapat mengatasi beberapa gangguan perut seperti mag dan kembung, yang kerap dialami dalam keseharian.(Baca juga: Kaldu Tulang, Rahasia Awet Muda Salma Hayek Kemampuan untuk mengurangi inflamasi dalam kaldu tulang juga membuat makanan ini baik dikonsumsi oleh para penderita gangguan autoimun dan cedera akibat olahraga, seperti arthritis."Kandungan kolagen dalam kaldu juga bagus untuk kulit agar lebih bersinar dan kenyal," tambahnya.Terakhir, bagi Anda yang sedang menurunkan berat badan, kaldu bisa dijadikan sebagai pilihan dalam penyajian makanan karena tinggi akan vitamin dan mineral yang bersifat mengenyangkan.Lalu, berapakah takaran yang disarankan untuk mendapatkan manfaat tersebut? "Sekitar satu atau dua cangkir per hari, bisa dijadikan sup atau pengganti air saat menanak nasi," jawabnya.(TIN)