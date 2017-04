Arti di Balik Lamunan Anda

Metrotvnews.com, Jakarta: Tak jarang Anda melamun. Dan itu sah-sah saja Anda lakukan. Menurut Gail Saltz, MD, seorang psychiatrist dan penulis dari The Power of Different mengatakan bahwa dari mulai anak kecil hingga dewasa melamun atau berkhayal bisa saja terjadi. "Dan ini hal yang baik," ucap Saltz.



Berikut ini penjelasan beberapa arti dari lamunan Anda, seeprti dilansir dari Rd.com:

Saltz mengatakan bahwa ada beberapa cara orang kreatif, memecahkan masakan, sekaligus juga menyamankan diri sendiri melalui melamun."Pada anak-anak, berkhayal atau melamun adalah hal yang terstruktur ini bisa terjadi akibat pemikirannya yang overloaded (berlebih), dan hal sama terjadi juga pada orang dewasa," ungkap Saltz. Ia menekankan bahwa tidak mengapa sejenak pikiran Anda bepergian melalui khayalan atau lamunan. Ketika Anda melamun atau berkhayal sedang berada di pinggir pantai bersama orang-orang terdekat atau seseorang spesial ini bisa berarti Anda bahagia dengan hidup Anda.Anda merasa puas dengan kehidupan Anda. Sama juga ketika Anda berkhayal atau malamun sambil memegang makanan kesukaan di pinggir pantai bersama keluarga tersayang.Ini bisa berarti Anda dalam proses berduka. Saltz mengatakan bahwa Anda bisa merasa sedikit nyaman dengan diri Anda ketika membayangkan mereka yang telah tiada bertemu dengan Anda, dan mereka dalam tempat yang tenang."Atau bisa jadi Anda mengingat hal yang indah bersama mereka yang telah tiada, dan ini merupakan tanda kedekatan Anda dengannya dalam sisi yang positif," tutup Saltz.