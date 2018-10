Tujuh Cara Alami Memperlambat Proses Penuaan

Jakarta: Rasanya, tak ada orang yang ingin cepat-cepat menjadi tua. Selain penampilan yang tak lagi menarik, penuaan akan memperlambat gerak tubuh dan mengurangi produktivitas. Memang penuaan tak dapat dihindari. Namun kabar baiknya, proses penuaan bisa diperlambat.



Tak perlu obat-obatan atau menjalani operasi plastik, proses penuaan bisa Anda tunda dengan cara alami tanpa membahayakan kesehatan.

Terlalu banyak konsumsi gula dapat memperburuk kesehatan. Diabetes dan obesitas merupakan penyakit yang mungkin mengintai. Konsumsi gula berlebih juga membuat tubuh kelebihan fruktosa sehingga membebani kerja hati dan menyebabkan perlemakan hati. Hal ini dapat memicu komplikasi kesehatan. Kulit juga akan kehilangan elastisitasnya dan terlihat kusam.Dehidrasi kronis merupakan penyebab umum penuaan kulit. Air sangat penting bagi tubuh manusia. Air membantu mengembalikan elastisitas kulit, menghidrasi sel, melumasi sendi, membantu mengeluarkan racun dari tubuh, membuat kulit sehat, dan tidak kusam.Berapa banyak orang dewasa mesti minum dalam sehari? Kebutuhan air setiap orang berbeda bergantung pada tingkat aktivitas dan gaya hidup. Sebagai aturan umum, kira-kira dua liter air sehari cukup untuk membantu Anda tetap awet muda, mendukung kesehatan usus, dan membantu detoksifikasi harian.Stres berlebihan dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, asma, diabetes, obesitas, dan masalah pencernaan. Stres kronis juga akan menambahkan banyak kerutan di kulit.Kadar kortisol (hormon stres) yang tinggi akan membuat tubuh Anda kehilangan mineral penting, seperti vitamin B5, B6 dan vitamin C, yang semuanya penting untuk kesehatan kekebalan tubuh, pengurangan stres, dan untuk kulit sehat bersinar.Cobalah berdamai dengan stres. Lakukan latihan pernapasan dalam, bermeditasi, ikut kelas yoga, berjalan-jalan di luar, atau mandi air hangat sebelum tidur.Rata-rata orang dewasa butuh tidur delapan jam setiap malam. Tidur kurang dari delapan jam per malam dapat meningkatkan kadar kortisol sepuluh kali lipat, yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan tingkat gula darah tidak seimbang.Latihan beban dianjurkan demi keseimbangan hormon yang optimal, otot ramping yang kuat dan seksi, menjaga kesehatan tulang, kulit lebih kencang, dan kestabilan berat badan. Latihan beban membakar kalori lebih efisien, menjaga kadar glukosa darah, mengatur tekanan darah, serta melawan stres oksidatif.Perawatan kulit penting untuk menjaga elastisitas dan penampilan awet muda. Pastikan produk yang Anda gunakan mengandung bahan alami yang aman, bebas parabens maupun bahan kimia beracun.Protein dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil dan menjaga kadar kortisol. Protein juga penting untuk memperbaiki jaringan serta membangun jaringan tubuh baru. Dengan asupan protein yang cukup akan membantu Anda mengurangi kulit kendur, mencegah penuaan dini, dan mendukung kesehatan secara keseluruhan.Demikian juga halnya dengan antioksidan. Untuk memerangi kerusakan akibat radikal bebas, Anda membutuhkan antioksidan, seperti vitamin A, C, E, dan beta-karoten.Untuk memastikan tubuh Anda memperoleh semua nutrisi tersebut, selalu sertakan buah dan sayuran dalam menu harian. Minum juga Entrasol karena mengandung nutrisi lengkap dan seimbang, yakni Hytolive (Ekstrak Buah Zaitun). Zaitun bermanfaat sebagai antioksidan alami untuk menangkal radikal bebas dan mencegah penyakit jantung koroner, serta anti-inflmasi yang dapat membantu mengatasi nyeri pada radang sendi atau arthritis.Zaitun juga berperan sebagai antimikroba yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dapat memperlambat proses penuaan dini dengan melindungi sel-sel dari oksidasi berlebih, dan membantu menjaga kesehatan kulit.P-Bone (High Calcium, High Vit D dan Magnesium) kombinasi sinergis vitamin dan mineral untuk menjaga kepadatan tulang, Omega 3 dan 6 dalam jumlah seimbang yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan sendi, Hi-Fiber untuk menjaga kesehatan pencernaan, serta kandungan 10 vitamin dan 7 mineral. Yang tak kalah penting, Entrasol rendah lemak sehingga Anda tidak perlu khawatir berat badan akan melonjak.(ROS)