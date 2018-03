Siapa yang Harus Membayar Tagihan saat Kencan Pertama?

Jakarta: Keberhasilan kencan pertama menjadi peluang untuk berlanjut pada kencan berikutnya. Namun, tak sedikit orang menjadi gugup pada kencan pertama.



Selain takut tidak bisa memberikan kesan yang baik, pertanyaan "siapa yang membayar tagihan makan" juga menjadi salah satu yang sering membuat gugup.

Sebenarnya tidak ada aturan khusus yang mengharuskan pria atau wanita yang wajib membayar keseluruhan tagihan saat kencan pertama. Pada survei tahun 2017 yang dilakukan Money and SurveyMonkey, 78 persen responden mengatakan bahwa mereka percaya pria harus membayar seluruh tagihan pada kencan pertama.Menurut Alex Williamson, head of brand di sebuah aplikasi kencan Bumble, yang mengajak kencan pertama kali adalah pihak yang sebaiknya membayar seluruh tagihannya."Menurut pendapat saya, jika salah satu pihak mengajak pihak lain, orang tersebut harus bertanggung jawab atas ajakannya tersebut," ujarnya kepada HuffingtonPost.Sementara, Talia Goldstein, pendiri dan CEO biro jodoh Three Day Rule memiliki pandangan yang berbeda."Kami menyarankan pria lah yang membayar tagihan ketika kencan pertama," ujarnya."Mungkin terasa konyol, kuno dan ketinggalan zaman di dunia yang penuh dengan wanita independen yang kuat, tapi tidak ada salahnya memelihara sedikit tradisi," pungkasnya.(DEV)