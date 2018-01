Studi: Generasi Milenial Habiskan Lebih dari Satu Jam Gunakan Aplikasi Kencan

Sri Yanti Nainggolan • Rabu, 24 Jan 2018 19:29 WIB

Menurut studi tersebut, wanita membuka aplikasi kencan sebanyak 10 kali per hari dan pria sebanyak 9 kali per hari. (Foto: Courtesy of Poike/iStoke)