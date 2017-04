Pendapatan, Faktor Umum Penyebab Depresi

Metrotvnews.com, Jakarta: Depresi adalah salah satu gangguan mental yang cukup umum dialami saat ini. Secara global, lebih dari 300 juta orang mengalami depresi di tahun 2015 atau setara dengan empat persen jumlah penduduk dunia.



Ada berbagai macam penyebab depresi, dimana umumnya dikarenakan berbagai macam faktor berupa masalah sosial, psikologis, hingga biologis. Salah satunya adalah pendapatan.

"Ada sebuah bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa depresi 1,5 hingga dua kali lipat lebih mungkin dialami mereka yang berpendapatan rendah," ujar Dr. Jihane Tawilah selaku WHO Country Office for Indonesia dalam pertemuan media di Kementerian Kesehatan, Kamis (6/4/2017).(Baca juga: Stres Berlebihan Memicu Depresi Ia menjeaskan, faktor lain yang membuat seseorang mengalami stres berkepanjangan hingga berujung pada depresi adalah kemiskinan, pengangguran, sakit fisik yang dialami, menurun secara genetik, dan kekerasan yang dialami baik secara fisik maupun mental."Anak-anak yang mengalami kekerasan lebih mungkin terkena depresi, bahkan bisa berpengaruh hingga masa dewasa," tambahnya.Data WHO menyebutkan bahwa 86 juta orang di Asia Tenggara mengalami depresi. Sedangkan, jumlah penderita gangguan tersebut telah meningkat hingga 18 persen dalam sepuluh tahun terakhir, pada 2005-2015.Gangguan yang lebih sering dialami wanita (5,1 persen) dibandingkan pria tersebut juga dapat berujung pada usaha bunuh diri. Sekitar 800 ribu kasus bunuh diri terjadi dalam satu tahun. Artinya, satu orang meninggal karena bunuh diri setiap 40 detik di dunia.(TIN)