Minuman Sempurna untuk Detoksifikasi

Jakarta: Semua orang pasti memiliki racun di tubuhnya. Entah itu berasal dari internal tubuh maupun eksternal, seperti makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari.



Jika sudah menumpuk dalam tubuh, racun bisa menyebabkan badan terserang berbagai penyakit. Mulai dari demam, nyeri otot, hingga lelah berkepanjangan.

Umumnya, racun dalam tubuh bisa dinetralisir dan dimusnahkan lewat sistem imun yang kuat dan sistem gastrointestinal (GI). Bisa juga disaring oleh hati dan ginjal yang berfungsi sebagai pencerna racun dalam darah.Namun tentu saja akan lebih baik jika kita tidak memasrahkan racun dalam tubuh dinetralisir oleh alat tubuh tadi. Sebab jika dipaksakan bekerja eksta, justru akan membuat tubuh menjadi lesu dan mudah lelah.Untuk itu kita harus membantu tubuh menetralisir racun dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung detoksifikasi. Lantas minuman apa saja yang bisa membuang racun dalam tubuh?Melansir Times of India, cara terbaik untuk membuang racun dalam tubuh dengan mongonsumsi jahe, lemon, dan kayu manis. Tidak perlu mengonsumsinya satu per satu, Anda disarankan untuk membuatnya menjadi satu ramuan siap santap.Bukan hanya bermanfaat untuk detoksifikasi, menurut ahli gizi, Anupama Menon, ramuan ini juga mampu mengurangi lemak pada tubuh. Sebabnya campuran jahe, lemon, dan kayu manis merupakan bahan-bahan yang memiliki sifat alkali."Sangat baik untuk kesehatan perut dan jantung. Ramuan ini juga membantu menghilangkan racun dan asam lemak yang memicu berat badan," kata Menon.Lantas, bagaimana cara menyiapkan ramuan minuman tersebut? Mudah saja, cukup dengan merebus sekira 1 liter air dengan menggunakan wajan.Lalu tambahkan sedikit irisan jahe berikut batang kayu manis ke dalam air yang telah mendidih. Biarkan ramuan ini dipanaskan selama 15-20 menit dan matikan pemanas hingga ramuan tadi mendingin.Setelah dingin, tambahkan lemon atau jeruk nipis ke dalamnya. Dan, ramuan berkhasiat tersebut sudah siap buat dikonsumsi.Lebih lanjut Menon mengatakan bahwa, lemon dan jahe yang dicampur secara bersamaan membuat kombinasi zat yang berkhasiat. Lemon, dengan ekstrak vitamin C tinggi dan sifat kaya antioksidan bisa mengurangi lemak dan meningkatkan resistensi insulin dalam tubuh.Di sisi lain, jahe telah lama digunakan untuk obat-obatan herbal. Tidak hanya itu, jahe juga dikenal baik untuk mengontrol kadar gula darah tubuh dan mampu mengendalikan rasa lapar."Dengan sifat anti-inflamasi alami, itu meningkatkan tingkat metabolisme Anda dan membantu membakar kalori lebih cepat," jelasnya.Adapun kayu manis memiliki kandungan penyembuh alami buat tubuh. Kayu manis juga terkenal dengan fungsinya yang bisa membantu menurunkan berat badan lebih cepat."Ini membantu mengontrol kadar kolesterol LDL, yang juga dikenal sebagai kolesterol jahat dan memberi dorongan bagi metabolisme Anda," tandasnya.(FIR)