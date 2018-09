Makanan Ini Bisa Mencegah Penuaan

Jakarta: Penuaan merupakan salah satu hal yang normal dan pasti terjadi pada tubuh manusia. Namun Anda bisa mencegah hal tersebut dengan berbagai cara seperti berolahraga dan menjaga pola makan Anda setiap hari.



Pola makan merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan karena akan memiliki dampak yang cukup besar bagi tubuh Anda.

(Orang-orang yang rutin mengonsumsi kacang secara signifikan mengurangi risiko kanker dan penyakit jantung. Foto: Felix Mittermeier/Unsplash.com)

Dikutip dari Reader's Digest, berikut ini adalah beberapa jenis makanan yang dianggap dapat mencegah penuaan.Mengonsumsi kacang polong atau jenis kacang-kacangan lainnya dapat memperlambat penuaan pada tingkat sel, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di BMJ. Para peneliti menganggap kandungan serat dan antioksidan di dalamnya yang bermanfaat untuk mencegah penuaan.(Baca juga: 4 Tips Awet Muda dari Jane Seymour Orang yang mengonsumsi kacang-kacangan, terutama walnut sebanyak tiga kali seminggu atau lebih akan memperpanjang umurnya sekitar dua hingga tiga tahun, menurut penelitian yang dipublikasikan di BMC Medicine.Orang-orang yang rutin mengonsumsi kacang secara signifikan mengurangi risiko kanker dan penyakit jantung, dua pembunuh terbesar yang sering dihadapi seiring dengan bertambahnya usia.Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Glasgow menemukan bahwa karotenoid yang memberi warna oranye terang pada wortel selain dapat memperlambat proses penuaan tetapi juga dapat membuat Anda terlihat lebih menarik dan atraktif.Menurut Academy of Nutrition and Dietetics, asam lemak omega-3 yang terdapat dalam ikan sarden dapat bermanfaat untuk memperpanjang umur dan dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan diabetes.Satu porsi ikan sarden kalengan memenuhi setengah dari kebutuhan harian Anda akan omega-3 dan hampir 400 persen dari kebutuhan harian Anda akan vitamin B12.Makan makanan tinggi lemak sehat, termasuk asam lemak rantai menengah yang ditemukan dalam buah kelapa dapat memperlambat penuaan otak dengan melindungi DNA dari kerusakan, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh University of Copenhagen.(TIN)