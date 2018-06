5 Hal yang Tak Boleh Diabaikan Bumil Penderita Hipertensi

Jakarta: Salah satu masalah yang kerap dialami para ibu selama masa kehamilan adalah tekanan darah tinggi, atau dikenal dengan hipertensi gestasional.



Mengingat cukup membahayakan, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan bumil jika mengidap penyakit ini.

Menurut Dr Angela Jones, ahli kandungan dan ginekolog bersertifikat, sangat penting untuk menjaga asupan makanan selama kehamilan terutama jika Anda memiliki tekanan darah tinggi. Hubungan antara diet dan tekanan darah tinggi sangatlah kuat. Sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan di BMC Medical menunjukkan bahwa apa yang kita makan ketika kita hamil memiliki efek langsung pada tekanan darah, baik secara negatif maupun positif.Menurut University of Michigan, beberapa gejala tekanan darah tinggi dan preeklampsia memiliki gejala yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya adalah tangan membengkak, sakit kepala, atau pertambahan berat badan yang cepat. Jika Anda mengalami semua gejala ini, Anda perlu memeriksakan diri dokter.Rutinitas olahraga harus tetap dilakukan selama hamil. Olahraga dan diet sehat yang dilakukan secara rutin menjadi suatu keharusan dan bermanfaat baik dalam mencegah atau mengelola hipertensi. Pilih olahraga ringan, namun pastikan Anda tetap dalam pengawasan dokter.Dr Jones mengatakan bahwa obat-obatan terlarang, alkohol, dan merokok adalah hal yang paling jelas untuk dihindari, karena masing-masing dapat memperparah gangguan hipertensi.Menurut National Institute of Child Health and Human Development, tingkat stres yang tinggi benar-benar dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, jadi usahakan kelola stres dengan baik. Jangan menyimpan beban sendirian, dan pastikan keluarga Anda mengetahui segala hal yang Anda khawatirkan.