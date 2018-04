Brokoli dan Kunyit Mampu Redakan Radang Sendi

Jakarta: Peradangan pada sendi adalah salah satu gejala arthritis yang paling umum. Biasanya, penyakit ini akan semakin memburuk seiring bertambahnya usia.



Ada banyak penelitian yang menyelidiki bagaimana makanan dan rempah-rempah dapat berperan dalam mengurangi nyeri arthritis. Menjaga kenaikan berat badan juga dapat mengurangi gejala karena Anda secara tidak langsung mengurangi beban pada sendi lutut.



Berikut adalah enam makanan yang direkomedasikan untuk meringankan gejala radang sendi seperti dilansir dari Express.co.uk.



1. Brokoli dan kubis

Sayuran dari keluarga silang kubis ini mengandung sulforaphane yang membantu memperlambat kerusakan tulang rawan di persendian karena osteoarthritis.



2. Ikan yang berminyak

Kebanyakan orang tahu bahwa ikan yang kaya lemak omega-3 seperti salmon, tuna, dan mackerel membantu melawan peradangan. Disarankan setidaknya makan dua kali ikan jenis ini dalam seminggu.



3. Bawang putih

Bawang putih, bawang merah, dan daun bawang mengandung senyawa yang diduga dapat mengurangi peradangan pada sendi. Bawang juga mengandung antioksidan yang membantu mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas pada sendi pasien.



4. Ceri merah

Warna merah pada ceri menandakan buah ini memiliki manfaat anti peradangan dan antioksidan. Studi telah menemukan bahwa penderita radang sendi yang secara teratur minum jus ceri merah mengalami penurunan nyeri sendi dan kekakuan.



5. Kunyit

Sifat anti peradangan kunyit yang disebut curcumin dianggap dapat mengurangi rasa sakit dan kekakuan terkait radang sendi.



6. Vitamin C

Antioksidan dalam vitamin C dapat memperlambat perkembangan osteoarthritis. Vitamin C juga dikenal karena perannya yang kuat dalam melawan infeksi sehingga dapat mengurangi peradangan pada sendi yang bengkak.



Anda juga perlu membatasi jumlah kopi dan minuman berkafein yang dikonsumsi untuk meringankan nyeri rematik. Studi menunujukkan bahwa kafein dapat melemahkan tulang dan memperburuk rasa sakit yang terkait dengan radang sendi.











