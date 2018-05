Gatal Akibat Gigitan Binatang Ini Sebaiknya Tidak Digaruk

Jakarta: Menggaruk setelah Anda digigit oleh nyamuk atau semut memang terasa enak. Namun Joanne Chen penulis "The 10 Itches You Should Never, Ever Scratch" memeringatkan ada baiknya Anda untuk tak menggaruk kulit setelah "diserang" binatang di atas.



Chen menerangkan ketika nyamuk sedang mengigit Anda, sistem imun di tubuh Anda mendeteksi saliva (air liur nyamuk) yang dikeluarkan dan menangkisnya dengan mengeluarkan histamin dan sesaat itu juga langsung menyebabkan rasa gatal.

Foto: Mike Fox/Unsplash.com

Penyebab umum lainnya adalah Chigger, bayi kutu yang banyak ditemukan di hutan atau area berumput.Gigitan Chigger melepaskan enzim ke dalam kulit untuk mengikis jaringan, dan ini menyebabkan sel di bagian kulit sedikit mengeras membetuk sebuah pola kemudian terasa gatal.(Baca juga: Masalah Kulit Indikasikan Penyakit Pada Tubuh Dan tentu saja berhati-hati pada semut api yang gigitannya tak terdeteksi. Semut api menyengat mengelurkan venom (bisa) yang mana gigitan dan bisanya memicu letusan gatal dan bentol. Jangan digaruk! Dr Hsu mengatakan, "Menggaruknya bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan."Justru hal ini menurut Dr Hsu akan menyebabkan lebih parah. Ketika Anda menggaruknya, bakteri dapat masuk, dan meninggalkan Anda infeksi yang terbuka.Cara memperbaikinya, Anda bisa menyiapkan ice pack pada area terdampak. Menggunakan krim anti-gatal (seperti hydrocortisone) bisa membantu Anda agar tak gatal. Dan jangan lupa untuk menghindari gigitan serangga dan sengatan binatang.(TIN)