Solusi Mengemil yang Sehat dan Tak Membuat Berat Badan Naik

Metrotvnews.com, Jakarta: Apakah Anda termasuk orang yang gemar mengemil, tapi tak mau berat badan naik? Jika ya, maka Anda harus meninggalkan gorengan maupun makanan manis lainnya. Beralihlah mengemil snack bar.



Terdapat banyak alasan mengapa Anda sebaiknya mengemil snack bar. Tak hanya karena memiliki segudang manfaat bagi kesehatanan tubuh, snack bar juga dapat menjaga berat badan ideal. Sebab, snack bar dapat dikombinasikan dengan ragam diet yang tengah Anda jalani.

Berikut ini, tujuh alasan mengapa Anda harus mengganti makanan camilan tak sehat dengan snack bar.Salah satu manfaat terbaik dari snack bar ialah menyediakan semua yang diperlukan tubuh, yakni energi, protein, dan nutrisi. Sebagian besar serat dan protein yang Anda butuhkan setiap hari dapat ditemukan pada snack bar. Protein dan serat merupakan nutrisi penting yang diperlukan tubuh. Protein membantu sistem kekebalan tubuh dan serat membantu menjaga usus agar tetap bersih dan memperlambat penyerapan gula ke dalam tubuh.Tidak masalah jenis diet apa yang sedang Anda jalani. Apakah itu diet Atkins, diet Paleo atau diet vegan, kandungan dalam snack bar tak membuat Anda melanggar pantangan berdiet. Snack bar terdiri atas bahan alami, seperti madu, kacang-kacangan, oat, whole wheat, dan cranberry. Snack bar mampu memberikan asupan energi sehingga baik disantap di antara waktu makan.Snack bar mengandung protein yang cukup sehingga dapat membantu membangun massa otot. Protein berperan dalam pembentukan tulang, otot, tulang rawan, kulit, dan darah. Protein juga membangun, memperkuat, dan memperbaiki jaringan. Misal, keratin yang memperkuat rambut, serta kolagen dan elastin yang menunjang jaringan ikat.Anda akan mendapatkan sebagian besar vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh melalui snack bar. Pada umumnya, snack bar hanya mengandung sedikit kalori, yang tentunya tidak akan membuat berat badan naik.Snack bar memiliki rasa yang beragam. Beberapa rasa dan bahan yang paling umum di dalam snack bar ialah cokelat, kacang almond, cranberry, kelapa, ceri, delima, blueberry, kemiri, aprikot, dan lainnya. Tekstur snack bar pun enak ketika dikunyah, yaitu sensasi kenyal, renyah, dan lembut.Snack bar mengandung antioksidan 25 hingga 50 persen lebih banyak dibandingkan camilan lainnya. Antioksidan menghilangkan efek berbahaya yang disebabkan proses oksidasi, dan membantu melindungi sel tubuh. Antioksidan juga sangat bermanfaat dalam mengurangi keseluruhan risiko penyakit jantung atau kanker.Bagi siapa saja yang memiliki masalah dalam menurunkan berat badan, snack bar pilihan tepat untuk mencapai berat badan ideal. Sebab, snack bar tidak mengandung gula. Gula yang terdapat pada sebagian besar makanan olahan akan menyebabkan Anda ingin makan lagi dan lagi, sebelum perut benar-benar kenyang. Sebaliknya, snack bar menimbulkan rasa kenyang lebih lama dan menekan hasrat ingin makan berlebihan.Jika Anda ingin mengemil snack bar, Anda dapat menyantap Fitbar. Kandungan oat, whole wheat dan quinoa di dalam Fitbar membuat tubuh mendapatkan manfaat serat larut. Fitbar merupakan camilan bebas kolestrol dan trans-fat.Jika Anda mencari snack bar, Fitbar bisa menjadi pilihan. Kandungan oat, whole wheat dan quinoa di dalam Fitbar membuat tubuh mendapatkan manfaat serat larut yakni melunakkan tinja sehingga mempelancar BAB. Serat larut juga mengatur kadar gula darah, dan mencegah sakit jantung dengan menurunkan kolesterol. Manfaat lainnya adalah meningkatkan populasi bakteri baik dalam usus. Serat larut membuat rasa kenyang lebih lama, yang akan membantu Anda dalam menjaga berat badan.Tak cuma rasanya yang enak yaitu rasa chocolate, fruits (dengan kismis asli) dan nuts, Fitbar juga rendah kalori yaitu hanya 90 kkal/saji, sehingga tak perlu khawatir berat badan akan naik.Dengan hanya memiliki jumlah 90 kkal/saji, menjadikan Fitbar dikenal sebagai cemilan rendah kalori yang hadir dengan pilihan rasa yang super enak yaitu chocolate, fruits, dan nuts.Fitbar merupakan camilan bebas kolestrol dan trans-fat, serta gandum yang dapat menjaga kesehatan saluran cerna dan kesehatan jantung, kalsium untuk kesehatan tulang dan gigi, serta vitamin A, B12, dan C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Mau ngemil sehat tanpa ribet? Choose Fitbar, snacking with no worry!(ROS)