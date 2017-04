6 Tanda Anda Terlalu Banyak Mengonsumsi Kopi

Metrotvnews.com, Jakarta: Bagi Anda pecinta kopi, tidak sempurna hari Anda tanpa tegukan kopi yang menyemangati dari pagi hingga malam hari. Namun, ada kalanya Anda menginginkan kopi yang lebih banyak dari hari yang biasa.



Seperti dilansir dari Rd.com, beberapa tanda Anda terlalu banyak minum kopi dapat Anda ketahui seperti di bawah ini:

(Baca juga: Mengapa Kopi Bisa Memicu Buang Air Besar? 1. Sulit tidur2. Sakit kepala3. Merasa cemas4. Diare5. Sakit perut6. Jantung berdebarMenurut The U.S. Food and Drug Administration (FDA) dan the International Food Information Council merekomendasikan bahwa orang dewasa tidak lebih dari 400 miligram kafein per hari dalam mengonsumsi kopi.Mudahnya, Anda dapat menghitung 4 cup kopi dalam satu hari. Jika lebih dari 4 cup, berarti Anda bisa dibilang mengonsumsi kopi berlebih.Stephanie Draus, seorang dokter naturopathic dan asisten profesor dari clinical sciences di National University of Health Sciences mengatakan bahwa meminum banyak kopi di waktu yang kurang tepat bisa menciptakan gejala-gejala yang tidak menyenangkan pada tubuh Anda, seperti misalnya jantung berdebar.(TIN)