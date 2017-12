Waspadai Patah Hati Bisa Meningkatkan Risiko Penyakit Jantung

Jakarta: Tanpa disadari ternyata patah hati memiliki dampak fisik pada tubuh Anda. Sayangnya, hal itu sering diabaikan, kata Ronald A. Alexander, seorang psikoterapis di California dan Colorado dan penulis Wise Mind, Open Mind: Finding Purpose and Meaning in Times of Crisis, Loss, and Change.



"Patah hati bisa meninggalkan perasaan seolah-olah mereka telah kehilangan kemudi atas diri mereka. Menangis dan terisak biasa terjadi, begitu juga perasaan melankolis, tapi ternyata patah hati juga menimbulkan gejala fisik,” ujar Alexander.

Berurusan dengan patah hati, setidaknya pada tahap awal, sering menimbulkan malapetaka pada jadwal tidur Anda. Gangguan tidur seperti insomnia biasa terjadi pada seseorang yang baru patah hati. Perpisahan dapat membuat Anda gelisah, mengganggu proses biologis yang biasanya membantu Anda tertidur di penghujung hari."Bila Anda menderita patah hati, sangat sulit untuk menenangkan pikiran, melupkannya dan beristirahat. Kegelisahan dan peningkatan palpitasi jantung juga kerap kali berjalan beriringan dengan hadirnya patah hati," kata Alexander.(Baca juga: 4 Cara Tetap Sehat Saat Patah Hati Dan dalam beberapa kasus ekstrem, patah hati bisa menyebabkan gejala seperti serangan jantung, seperti yang dijelaskan dalam literatur medis Jepang di tahun 1990-an. Harmony Reynolds, seorang ahli jantung di New York University Langone Medical Center, mengatakan bahwa sindrom patah hati didiagnosis pada sekitar satu sampai dua persen pasien yang datang ke rumah sakit dengan gejala serangan jantung."Pasien dengan sindrom patah hati juga memiliki kelainan fungsi otot jantung yang meluas selama kejadian. Kerusakan otot jantung akan pulih sepenuhnya pada orang yang telah melewati patah hati selama berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Sayangnya, pasien yang telah mengalami sindrom patah hati terus mengalami peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke,” ungkap Reynolds.Apa yang harus dilakukan saat patah hati?Meditasi, pernapasan dalam, yoga atau bahkan beristirahat dari media sosial, bersenang-senang dengan teman atau membaca buku bisa membantu Anda terlepas dari jeratan patah hati. "Bernafas, panggil teman untuk mendatangkan dukungan, konsultasikan atau berjalan-jalan. Patah hati memang membuat sedih. Namun ingatlah, hal tersebut pasti akan berlalu,” tandasnya.(TIN)