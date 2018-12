Khasiat Red Wine

Jakarta: Wine sejak lama dikenal sebagai minuman berkhasiat. Diduga ditemukan karena proses fermentasi alami buah anggur pada 6000 SM di Mesopotamia.



Wine bahkan pernah menjadi alternatif pengganti air bersih yang sulit didapatkan pada masa itu. Meski begitu pro dan kontra khasiat wine sempat bergulir karena minimnya penelitian yang dilakukan.

Hingga akhirnya direktur French National Intitute Healthand Medical Research, Serge Renaud, mempresentasikan temuannya dalam french paradox (1991). Dalam video berdurasi 60 menit itu, Renaud mempresentasikan perbedaan kesehatan orang Prancis dan Amerika.Penelitian tersebut menggambarkan kebiasaan warga dua negara yang sama-sama berperilaku tidak sehat, seperti merokok dan mengonsumsi makanan dengan lemak jenuh. Hasilnya tingkat penyakit kardiovaskuler penduduk Prancis lebih rendah ketimbang Amerika. Dalam beberapa penelitian menyebut mengonsumsi wine dengan jumlah moderat bisa mengurangi jumlah kolesterol jahat. Sebaliknya meningkatkan jumlah kolesterol baik pada tubuh."Wine, khususnya Red Wine, juga baik untuk mencegah penyakit jantung," kata pakar gizi, Gabriela Sugianto,M.,Sc dari Indonesia International Institute for Life Sciences, kepada Medcom.id, di Jakarta, Senin 19 November 2018.Menurut studi yang dimuat di International Journal of Cardiology, juga menyebutkan orang yang mengonsumsi minuman dengan antioksidan ini memiliki kesempatan hidup lebih lama.Jurnal tersebut juga mengungkap angka kematian orang yang mengonsumsi wine lebih rendah dibanding mereka yang tidak minum."Namun mengonsumsi wine tidak boleh berlebihan," ungkap Gabriela.Jika Anda seorang pria disarankan tidak meneguk lebih dari 350 ml wine dalam sehari untuk pria. Sedangkan untuk perempuan cukup tidak melebihi 250 ml dalam sehari.Meski demikian, Gabriela menjelaskan hasil temuan tersebut bukan menjadi alasan Anda untuk mulai mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Sebabnya Anda juga bisa mendapatkan khasiat yang terkandung dalam wine pada makanan dan minuman lainnya."Ada banyak cara yang lebih sehat untuk melindungi jantung. Misalnya mengonsumsi buah anggur dan makanan atau minuman fermentasi seperti keju dan yogurt," katanya.Gabriela juga menyarakan agar selalu rajin berolahraga untuk mengurangi berbagai penyakit kronis seperti gagal jantung. Selain itu dia juga mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat dan seimbang, serta berhenti merokok.(TIN)