Makanan dan Minuman Penyebab Kanker

Jakarta: Makanan yang dikonsumsi tidak hanya mempengaruhi berat badan. Tetapi juga ada dampak jahat yang menyertainya.



Makanan yang Anda konsumsi juga bisa menjadi pemicu berbagai macam penyakit. Misalnya saja, kandungan yang ada pada makanan cepat saji atau junk food.

Mengonsumsi makanan junk food dengan rutin akan menyebabkan risiko kanker yang tinggi,. Hal ini menyebabkan orang yang memakannya memiliki kolesterol tinggi yang tidak baik untuk jantungMeski begitu produk-produk makanan cepat saji tetap saja banyak dijumpai di gerai-gerai hingga mol. Sebabnya, konsumen tetap saja tergoda mencicipi makanan-makanan tersebut.Meski begitu Anda sejak sekarang mesti berhati-hati dalam memilih makanan untuk dikonsumsi. Melansir Time of India, berikut empat jenis makanan yang baik untuk dihindari dalam upaya mencegah kanker.Lemak jenuh sering ditemukan pada makanan yang disajikan dengan cara digoreng. Kentang goreng merupakan salah satu contohnya.Berdasarkan penelitian yang dituangkan dalam Journal of Clinical Oncology, makanan yang mengandung lemak jenuh meningkatkan risiko kanker paru-paru. Apalagi jumlah penderita kanker paru-paru pada 2018 tercatat lebih dari 2 juta orang.Studi yang dilakukan American Institute for Cancer Research (AICR) dan World Cancer Research Fund (WCRF) berjudul Alcoholic drinks and the risk of cancer menyebutkan mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol bisa menyebabkan kanker payudara. Minuman tersebut lebih berbahaya dikarenakan kandungan ethanol yang menyertainya.Disamping itu, konsumsi alkohol sering dikaitkan dengan kebiasaan merokok. Salah satu produk yang bertanggung jawab atas terjadinya berbagai penyakit dan kematian.Minuman bersoda memang menawan. Apalagi dibarengi dengan camilan seperti pizza maupun burger, semakin nikmat untuk dikonsumsi.Tapi jika Anda salah satu yang pecinta minuman bersoda, sebaiknya kurangi mulai sekarang. Melansir Times of India, minuman soda yang biasa dikonsumsi rupanya mengandung pemanis sebanyak 10 sendok teh.Kandungan tersebut bisa menyebabkan obesitas serta peningkatan kadar gula darah yang merupakan ciri khas dari diabetes. Tentu saja, hal ini salah satu pemicu kanker empedu.(ELG)