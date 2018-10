Ini Pentingnya Makan Buah Ketika Musim Hujan

Jakarta: Ketika cuaca dingin, makanan berkuah hangat mungkin sangat cocok disantap. Kuah hangat yang masuk ke dalam perut akan membuat badan Anda juga ikut terasa hangat. Namun, ada makanan yang ternyata lebih baik dibandingkan sup hangat, yakni buah-buahan.



Buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C sangat cocok dikonsumsi pada saat-saat cuaca dingin atau musim hujan datang.

Dikutip dari Women's Health, berikut ini adalah beberapa buah yang baik dikonsumsi saat cuaca dingin:Lupakan jus jeruk kemasan dan sebaiknya mengonsumsi jeruk utuh. "Saya suka mengonsumsi jeruk dengan beberapa kacang pistasio untuk camilan sempurna yang padat dan kaya akan nutrisi, "kata Mia Zarlengo, ahli diet dan nutrisi.Sebuah studi yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition juga menemukan bahwa mereka yang secara teratur makan jeruk kaya flavonoid cenderung lebih sedikit untuk mengembangkan degenerasi makula.Buah pir yang biasanya banyak ditemukan pada musim hujan ini merupakan buah yang kaya akan sumber serat, bahkan lebih tinggi daripada buah apel yang membuat kesehatan Anda tetap terjaga, ujar Zarlengo.Menurut jurnal Advances in Nutrition, mengonsumsi cranberry secara rutin dapat memiliki banyak sekali manfaat kesehatan termasuk menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi risiko penyakit koroner, diabetes, dan peradangan.Buah delima atau pomegranate merupakan sumber antioksidan yang tinggi yang dapat melindungi tubuh Anda dari kerusakan radikal bebas yang terkait dengan tanda-tanda penuaan dan penyakit, kata Zarlengo. Buah delima ini juga kaya akan serat dan potasium. Anda bisa memakannya secara langsung atau menjadikannya jus segar.Buah kesemek atau persimmons ini dikemas dengan banyak vitamin dan mineral yang berbeda untuk banyak manfaat kesehatan, kata Zarlengo. Secara khusus, sebuah ulasan dari jurnal Advances in Horticultural Science mengatakan kesemek memiliki tingkat antioksidan yang tinggi yang dapat membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.(DEV)