Tiga Cara Kurangi Asupan Gula Menurut Ahli Gizi

Jakarta: Munculnya aneka minuman tanpa disadari membuat tingkat asupan gula ke dalam tubuh meningkat bahkan berlebihan. Beberapa minuman bahkan bisa mengandung gula hingga 15-20 sendok teh per sajian.



Para ahli gizi juga tengah berusaha untuk menghindari konsumsi gula berlebih. Mengetahui makanan mana saja mengandung tinggi gula menjadi salah satu cara untuk mengelola asupan gula Anda.

(Mengetahui makanan mana saja mengandung tinggi gula menjadi salah satu cara untuk mengelola asupan gula Anda. Foto: Melissa Walker Horn/Unsplash.com)

Saus tomat serta saus untuk menyedapkan rasa makanan, wafer granola, jus buah kemasan, sereal atau sup buah, semua makanan tersebut diam-diam mengandung gula tinggi.Cara lain untuk mengelola asupan gula mengetahui batasan Anda dengan cara membaca label kemasan. WHO merekomendasikan untuk mengurangi asupan gula bebas harian menjadi kurang dari 10 persen total asupan energi atau sekitar 12 sendok teh.(Baca juga: Tiga Cara Mengatasi "Mabuk Gula" Mengurangi gula tambahan hingga di bawah 5 persen atau sekitar 6 sendok teh akan memberikan manfaat kesehatan tambahan. Konsumsi gula keseluruhan setidaknya tak lebih dari enam sendok teh per hari.Anda juga perlu mengetahui cara membaca informasi nutrisi yang berada di label belakang kemasan makanan. Posisi teratas daftar bahan menunjukkan bahwa bahan tersebut yang paling banyak terdapat dalam bahan makanan. Jadi, jika gula tercantum dalam beberapa bahan teratas, kemungkinan makanan tersebut mengandung tinggi gula.Dalam daftar nutrisi, gula tidak selalu diberi label 'gula'. Hati-hati terhadap fruktosa, sukrosa, glukosa, sirup jagung fruktosa tinggi, dan apapun yang berakhiran 'ose', kemungkinan besar itu adalah gula.Cara terakhir mengontrol asupan gula adalah menggunakan pemanis yang lebih sehat. Cari atau konsultasikan pemanis buatan yang dapat memberikan rasa manis namun menyehatkan.(TIN)