Makanan yang Membuat Kulit Terlihat Lebih Tua

Jakarta: Makanan merupakan bagian penting untuk kesehatan tubuh. Semakin baik makanan yang dikonsumsi, semakin baik pula kesehatan Anda. Namun, jika Anda melakukan kesalahan dalam memilih makanan, maka tubuh Anda juga akan merasakan dampaknya. Salah satunya, wajah terlihat lebih tua.



Dan ternyata, ada beberapa jenis makanan yang memang bisa membuat Anda terlihat lebih tua, berikut ulasannya dikutip dari Reader's Digest.

Daging bakar mengandung hidrokarbon pro-inflamasi. Itu tidak baik karena peradangan dapat merusak kolagen kulit. Biasanya bagian hitam atau bagian yang gosong pada daging mengandung hidrokarbon yang paling banyak. Oleh karena itu, usahakan untuk menyingkirkannya ketika makan daging-dagingan yang dibakar.Terlalu banyak mengonsumsi alkohol bisa berbahaya bagi hati Anda. "Ketika hati Anda berfungsi dengan baik, racun yang berpotensi mempengaruhi kulit dikeluarkan secara alami melalui tubuh Anda," kata Ariel Ostad, MD."Tetapi jika racun terbentuk di hati Anda, dan tidak terurai dengan baik, kulit Anda mendapatkan berbagai masalah, seperti jerawat, pucat, dan kerutan."Karbohidrat akan dicerna menjadi gula murni. Dan karena itu, alkohol dapat mempercepat penuaan dan melemahkan kualitas kolagen dan elastisitas kulit. Namun, bukan berarti semua karbohidrat tidak baik. Whole grains, buah-buahan, dan sayuran tetap bisa Anda konsumsi. Sedangkan roti tawar, kue kering, dan sereal mungkin bisa digantikan.Satu penelitian tahun 2001 yang diterbitkan dalam Journal of American College of Nutrition menemukan bahwa orang-orang yang secara teratur mengonsumsi margarin memiliki lebih banyak kerutan daripada orang yang tidak. Hal ini terjadi mungkin karena jenis lemak spesifik dalam margarin dapat meningkatkan peradangan.Makanan apapun dengan kandungan sodium yang tinggi, dapat membuat kulit Anda menjadi kering. "Kelebihan garam dalam tubuh menarik lebih banyak cairan keluar dari sel untuk membantu menetralisir garam dan menariknya keluar dari tubuh," uajr Beth Warren, seorang ahli diet berlisensi."Akibatnya, kulit Anda menjadi lebih kering karena kurangnya cairan." Itu bisa menyebabkan tampilan wajah yang keriput.(DEV)