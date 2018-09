Enam Cara Ini Bikin Make Up Anda Tahan Lebih Lama

Jakarta: Teknik make up yang tepat tak hanya membuat riasan terlihat sempurna, tetapi juga bertahan lebih lama. Sayangnya, tak banyak wanita tahu trik khusus dalam merias wajah sehingga make up mereka menjadi mudah luntur.



Enam trik ini bisa membuat make up Anda bertahan lebih lama.

(Teknik make up yang tepat tak hanya membuat riasan terlihat sempurna, tetapi juga bertahan lebih lama. Foto: Mikail Duran/Unsplash.com)

Membersihkan wajah merupakan persiapan dasar yang penting. Cuci wajah dengan air hangat suam-suam kuku, kemudian lap dengan handuk kering. Wajah yang bersih membantu wajah terasa ringan meski memakai make up tebal.Pelembap yang baik membuat make up menempel sempurna pada kulit. Jika kulit Anda kering aplikasikan juga pada leher. Pilih foundation yang bisa membantu menghidrasi kulit agar make up tidak pecah-pecah.Siapkan dua jenis bedak yakni padat dan tabur. Pulaskan bedak tabur setelah memakai bedak padat agar wajah tidak terlihat berat. Gunakan kuas untuk mengaplikasikan bedak tabur.Berbagai produk kosmetik seperti maskara, eyeliner, eye shadow, dan make up lain ada yang dilengkapi dengan kemampuan tahan air. Produk ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki kulit berminyak.Sebelum menggunakan lipstik, bubuhkan concealer di sekitar bibir, kemudian penuhi bibir dengan pensil bibir yang sewarna dengan lipstik yang akan digunakan. Terakhir, Anda bisa mengoleskan lipstik.