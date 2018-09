Alasan Mengapa Wanita Mengejar Kecantikan

Jakarta: Apa itu cantik atau kecantikan? Dalam terminologi sederhana cantik atau kecantikan merupakan sesuatu yang menyenangkan secara estetika. Wajah cantik atau tampan, bertubuh tinggi semampai, dengan dandanan rambut yang rapi serta style fashion yang stylish.



Atau ada juga cantik atau kecantikan seseorang didapatkan dari rasio yang ideal antara kiri, kanan, serta bawah dan atas wajah seseorang yang sering disebut dengan Golden Ratio oleh orang Yunani.

(Florence Colgate didaulat menjadi "Most Perfect Face" di Britania Raya tahun 2012. Foto: Dok. YouTube)

(Melalui studi "Attractiveness" dari sebuah universitas pada tahun 2009 menunjukkan bahwa kecantikan secara fisik didasarkan dari sejauh mana kedekatan feature wajah seseorang yang merefleksikan phi (golden ratio) dari proporsi wajah mereka. Foto: Jacob Postuma/Unsplash.com)



(Tato yang disebut oleh penduduk asli Selandia Baru dengan T? moko berada di bagian wajah. Tradisi akil baligh yang menandakan wanita beranjak dewasa. Dan tato ini dianggap bisa menambah kecantikan. Foto: Taaniko. Dok. Unomagazine.co.nz)

Dalam sejarah perhitungan Golden Ratio yaitu lebar dan panjang telah dipertimbangkan menjadi nilai standar yang ideal dan tentu saja enak dipandang mata.Dahulu perhitungan matematika tersebut disebut dengan "phi" yang merupakan penggalan dari nama Phidias-Phidias atau Pheidias yang merupakan seorang pematung, pelukis sekaligus arsitek asal Yunani. Dan dahulu untuk sebuah struktur bangunan, struktur paling ideal tersebut ditemukan di Parthenon di Atena, Yunani. Dan Phidias adalah direktur artistik dari bangunan tersebut.Seiring perkembangan zaman, perhitungan phi masih digunakan untuk menghitung dan menganalisa proporsional bentuk wajah seseorang.Dan melalui studi "Attractiveness" dari sebuah universitas pada tahun 2009 menunjukkan bahwa kecantikan secara fisik didasarkan dari sejauh mana kedekatan feature wajah seseorang yang merefleksikan phi (golden ratio) dari proporsi wajah mereka.Cukup njlimet karena setidaknya ada 22 nilai yang dianalisa. Mulai dari garis panjang dan lebar alis ke hidung, hidung ke atas garis bibir, lalu lanjut ke bagian bibir lalu ke dagu dan masih banyak lagi.Terlalu kompleks? Memang. Namun, setidaknya Anda tahu bahwa di tahun 2012 bukan Kim Kardashian, Angelina Jolie, atau Salma Hayek yang dipelajari memiliki wajah paling proporsional melainkan Florence Colgate yang didaulat menjadi "Most Perfect Face" di Britania Raya.(Baca juga: Tips agar Kulit Wajah Segar Medcom.id berhasil menanyakan 10 wanita dan 10 pria yang hampir rata-rata menyatakan bahwa cantik adalah seseorang yang memiliki fisik wajah cantik, manis, atau ayu (mulus tak berjerawat) atau sebut saja lebih ideal lagi yaitu berbadan ideal seperti model. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa hal itu tergantung "selera" atau "style" dari seseorang untuk menilai sebuah kecantikan.Hanna seorang mantan feature dan beauty editor mengatakan bahwa kecantikan seseorang juga harus ditunjang oleh berbagai hal. Sebut saja, inner, personality, attitude yang tidak semata-mata hanya wajah saja. Imoy seseorang yang menyukai berbagai budaya K-pop juga menyatakan hal yang berbeda yaitu kecantikan atau ketampanan seseorang juga dinilai dari kecerdasan seseorang.Sebuah fakta yang akan terus diperdebatkan. Namun menurut psikolog anak, remaja, dan keluarga Efnie Indrianie, M.Psi dari Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung mengatakan bahwa bicara cantik merupakan kata yang sering didengar.Bahkan kata ini seperti sebuah magnet yang mampu menghipnotis khususnya kaum wanita. "Cantik erat kaitannya dengan budaya, sehingga standar cantik di setiap budaya berbeda," begitu ungkap Efnie."Untuk beberapa negara di Asia standar cantik dikaitkan dengan kulit putih, badan langsing, rambut panjang terurai. Namun di Amerika kulit berwarna coklat lebih digemari. Jadi, standar itu datang dari budaya dan setiap budaya punya standar yang berbeda-beda. Demikian juga dengan Indonesia dari Aceh sampai Papua akan punya standar keunikan masing-masing," ujarnya lagi.Lalu kenapa banyak sekali wanita berbondong-bondong ingin tampil maksimal agar bisa terlihat cantik? "Dalam perspektif gender stereotype, maka salah satu trait atau sifat yang dilekatkan pada wanita adalah anggun dan cantik. Budaya yang sudah mengakar dan terbentuk selama ribuan tahun akan membentuk belief dalam diri para kaum wanita. Inilah yang menjadi penyebab mengapa kaum wanita di dunia beramai-ramai ingin tampil cantik," jawab psikolog yang ramah ini.Efnie menambahkan juga bahwa jika kita mendapat komentar tentang betapa cantiknya wajah kita maka hal ini akan membentuk self confident pada diri kita, "karena unsur penilaian dari orang lain juga termasuk ada di belief kecantikan tersebut," tambahnya lagi."Hal yang perlu kita ketahui, jika segala sesuatu menjadi belief termasuk belief bahwa wanita harus cantik maka hal ini menjadi dorongan alam bawah sadar yang menggerakkan wanita untuk berusaha semaksimal mungkin tampil cantik."Melengkapi arti dari sebuah kecantikan atau bagaimana menggambarkan standar kecantikan, Juliana Yu MD.H NH dari klinik kecantikan House of Skinovation menjelaskan bahwa kecantikan tak cukup hanya dipandang dua dimensi saja."Banyak yang harus kita kaji, tetapi simplenya, cantik itu percaya diri dan tahu bagaimana membawa diri kita sehingga terlihat cantik dengan keunikan kita, dan tentu saja daya tarik kita, termasuk style juga," ujar pakar kecantikan ini."Penggabungan antara kepercayaan diri atau confidence, inner strength, phisically, sensuality atau figure, facial features, spiritnya dan tentu saja personalitynya," ungkap Juliana.Ia mengatakan bahwa banyak juga bertemu orang yang cantik kelihatannya tetapi tidak menyenangkan karena inner qualitynya tidak match dengan bungkusnya atau fisiknya. "Tetapi kita juga bisa bertemu dengan orang yang kelihatannya tidak attractive bagi kita, tetapi terlihat sungguh mengagumkan sehingga terlihat cantik.""Sebagai pakar kecantikan saya percaya bahwa dua hal, kesehatan dan kecantikan adalah sebuah kesatuan. Banyak yang masih salah kaprah, cantik diindentikkan dengan bentuk seperti boneka. Namun akan sangat disayangkan jika kulitnya juga tak sehat (atau tak terawat). Untuk itu jagalah kesehatan kita, karena tubuh yang sehat akan terpancar lewat kulitnya. Satu kesatuan itu harus tetap menjadi panduan inti," tutup Juliana.Berikut ini adalah enam fakta unik kecantikan unik di seluruh dunia yang bisa Anda ketahui.Di Kenya kecantikan disimbolkan dengan pemakaian ring besar di bagian bawah bibir. Ini dilakukan sejak usia wanita 12 tahun. Seiring waktu ring akan lebih besar lagi.Besi bertumpuk di bagian leher pada wanita di Burma menandakan kecantikan. Besi tersebut seiring berjalannya waktu akan memanjangkan leher yang menandakan kecantikan seorang wanita.Tato yang disebut oleh penduduk asli Selandia Baru dengan T? moko berada di bagian wajah. Tradisi akil baligh yang menandakan wanita beranjak dewasa. Dan tato ini dianggap bisa menambah kecantikan.Tindik di hidung wanita di India juga dipercaya dapat menambah kecantikan.Definisi cantik berada di kelopak mata. Wanita Jepang memercayai bahwa kecantikan wanita jika memiliki kelopak mata yang besar dan agak dalam.Berbeda dengan definisi kecantikan dengan negara lainnya, di Mauritania definisi kecantikan ada pada ukuran tubuh yang besar pada wanita.(TIN)