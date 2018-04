Lima Penyebab Jerawat Tumbuh di Tempat yang Sama

Jakarta: Jerawat yang terjadi secara terus menerus tentunya sangat menyebalkan. Apalagi jika Anda sampai bisa memprediksi bagian-bagian mana saja di wajah Anda yang akan tumbuh jerawat. Jika Anda sudah melakukan berbagai perawatan tetapi hasilnya masih belum terlihat, mungkin salah satu penyebabnya adalah kebiasaan rutin Anda sehari-hari.



Alain Michon, MD, dokter ahli kosmetik dan Direktur Medis di Ottawa Skin Clinic memberitahukan faktor apa saja yang menyebabkan Anda mengalami jerawat terus menerus.

"Make up yang bersifat comedogenic menyebabkan penyumbatan di pori-pori dan dapat menyebabkan jerawat yang berasal dari penumpukan komedo," kata Dr Michon."Jika bagian tertentu dari wajah Anda mengalami jerawat terus menerus periksa make up Anda. Idealnya, semua produk make up Anda harus non-comedogenic."Jika jerawat sering muncul di area dahi, mungkin salah satu penyebabnya adalah produk perawatan rambut. Jerawat yang sering terjadi di dahi, kemungkinan terjadi karena produk perawatan rambut, seperti hair spray atau minyak rambut."Produk-produk ini tidak bagus digunakan untuk perawatan kulit, dan bahan-bahannya dapat menyebabkan jerawat," kata Dr Michon.Jerawat bisa terjadi karena panas berlebihan, tekanan, dan menggosok-gosokkan kulit berlebihan."Ini sering terjadi pada area di dekat mata karena terkadang orang-orang menggunakan eye shadow secara kasar dibandingkan make up lainnya," ujar Dr Michon.Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Clinical Infectious Diseases pada umumnya orang menyentuh wajahnya rata-rata 3,6 kali per jam. Tapi kebiasaan umum ini memindahkan bakteri dari tangan Anda ke wajah Anda, yang dapat menyebabkan jerawat. "Semakin sering Anda menyentuh area tertentu di wajah Anda, semakin besar kemungkinan Anda mengekspos area tersebut ke bakteri dan minyak," kata Dr Michon."Meskipun dengan memencet jerawat Anda terlihat sebagai penyelesaian yang cepat, melakukan hal ini justru dapat membuat bakteri penyebab jerawat masuk ke dalam pori-pori," kata Dr Michon."Ini menciptakan siklus yang membuat jerawat terjadi di area yang sama. Bahkan jika Anda langsung mencuci area tersebut segera setelah memencetnya, itu masih bisa menyebabkan lebih banyak jerawat."(DEV)