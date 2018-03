Selain Minum Susu, 10 Cara Ini Bantu Tubuh Membakar Banyak Kalori

Jakarta: Semakin bertambah usia, kemampuan tubuh dalam membakar kalori semakin menurun. Beberapa faktor menjadi pemicunya, antara lain ketidakseimbangan hormon, berkurangnya massa otot, dan stres.



Namun, perubahan gaya hidup yang lebih baik bisa membantu metabolisme Anda kembali normal. Berikut ini langkah yang harus mulai Anda coba, dilansir dari Prevention.

Anda memang perlu mengurangi kalori untuk menurunkan berat badan, tetapi jangan sampai tubuh kekurangan kalori. Umumnya, wanita dewasa butuh sekitar 1.200 kalori per hari, sehingga jika tubuh kekurangan kalori, secara otomatis metabolisme tubuh akan melambat."Makan secukupnya juga penting agar Anda tidak kelaparan. Makan camilan 150 kalori pada pagi hari dan makan tiga kali sampai pertengahan sore (masing-masing porsi 430 kalori) membantu meningkatkan metabolisme tubuh.Sarapan pagi tak hanya membantu Anda mendapatkan energi untuk menunjang aktivitas, tetapi juga membantu agar metabolisme tubuh tetap baik. Sebuah penelitian menemukan bahwa wanita yang tidak sarapan empat setengah kali lebih berpotensi mengalami obesitas.Jika Anda takut gemuk karena sarapan, cobalah memilih menu yang sehat seperti yogurt atau oatmeal dengan susu rendah kalori.Kafein merupakan stimulan untuk sistem saraf pusat, yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Berdasarkan penelitian di Jepang, secangkir teh mampu meningkatkan metabolisme hingga 12 persen. Para peneliti yakin ini berkat kandungan antioksidan katekin dalam teh.Penelitian menunjukkan bahwa serat dapat membakar lemak sebanyak 30 persen. Studi menemukan bahwa wanita yang makan banyak serat mampu mempertahankan tubuh ideal dari waktu ke waktu. Konsumsi 25 gram serat atau tiga porsi buah dan sayur per hari adalah takaran yang direkomendasikan.Peneliti Jerman menemukan bahwa minum 6 cangkir air dingin dalam sehari dapat meningkatkan pembakaran lemak sebanyak 50 kalori setiap hari. Air membantu meningkatkan suhu tubuh sehingga pembakaran kalori menjadi lebih optimal.Peneliti Kanada menemukan bahwa pestisida yang menempel pada sayuran dapat menghambat metabolisme tubuh. Racun tersebut, kata peneliti, dapat mengganggu proses pembakaran energi. Penelitian lain menemukan bahwa pestisida juga dapat memicu kenaikan berat badan. Jadi, coba pilih produk organik saat membeli persik, apel, paprika, seledri, stroberi, ceri, selada, dan pir.Tubuh membutuhkan protein untuk membangun jaringan otot. Tambahkan satu porsi protein seperti 3 ons daging tanpa lemak, 2 sendok makan kacang, atau 8 ons yogurt rendah lemak ke setiap makanan atau kudapan yang Anda makan.Penelitian menunjukkan protein dapat membakar kalori setelah makan sebanyak 35 persen."Oksigen diperlukan otot untuk membakar lemak," ujar Tamy Lakatos, RD, salah satu penulis buku berjudul Fire Up Your Metabolism.Pada wanita, sangat penting mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi mengingat setiap bulan ada banyak mineral hilang akibat menstruasi. Kerang, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, sereal, dan bayam adalah sumber zat besi yang sangat baik.Vitamin D penting untuk meningkatkan metabolisme jaringan otot. Makan 3,5 ons salmon per hari dapat memenuhi 90 persen dari asupan harian vitamin D yang direkomendasikan. Sumber vitamin D lain yang bisa Anda andalkan, antara lain tuna, udang, tahu, susu, dan telur.Ketika Anda minum, pembakaran lemak menjadi lebih sedikit dan lebih lambat dari biasanya. Sebuah studi menemukan, minum dua gelas martini mengurangi kemampuan membakar lemak tubuh hingga 73 persen.Ada beberapa bukti bahwa kekurangan kalsium dapat memperlambat metabolisme. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengonsumsi kalsium melalui makanan berbahan susu seperti susu bebas lemak dan yogurt rendah lemak dapat mengurangi penyerapan lemak dari makanan lain.Lihat video:(DEV)