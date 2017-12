Tak Hanya Sehat, Green Coffee Juga Bermanfaat Untuk Kecantikan

Jakarta: Pamor green coffee atau kopi hijau belakangan kian meningkat karena dipercaya memberikan manfaat positif bagi kesehatan. Namun tak hanya sehat, ternyata kopi hijau juga memberikan sederet manfaat lain untuk kecantikan.



Nah, berikut empat manfaat kopi hijau untuk kecantikan:



1. Membuat Wajah Bercahaya dan Bebas Jerawat

Pada dasarnya biji kopi hijau berfungsi dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dengan begitu efek radikal bebas dari dalam dan luar akan teratasi. Dengan begitu, kulit akan bebas dari jerawat dan noda hitam.



2. Melembabkan Kulit

Kandungan asam lemak dan Ester pada biji kopi hijau bermanfaat untuk menjaga kulit tetap lembab dan terpelihara. Selain itu juga mencegah pengenduran dan perubahan warna kulit, juga mencegah terjadinya kerusakan kulit.



3. Memperlambat Tanda-tanda Penuaan

Kandungan yang berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah keriput yaitu Epigallocatechin, Gamma-aminobutirat dan teofilina. Kandungan antioksidan yang sangat tinggi pada kopi hijau pun bisa membantu untuk mencegah terjadinya penuaan dini, sehingga wajah tampak lebih awet muda



4. Mengurangi resiko terkena kanker kulit

Penelitian di Universitas Rutgers, New Jersey, Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa kafein yang terkandung pada kopi dapat menghambat enzim atau protein yang menyebabkan kanker kulit. Disisi lain, ilmuwan juga telah menemukan bahwa bubuk kopi yang digunakan langsung pada kulit dapat menghalangi sinar ultra violet yang dapat menyebabkan pemicu kanker pada kulit.



Dengan manfaat tersebut, kini banyak salon kecantikan yang menggunakan bahan dasar kopi sebagai masker. Namun apabila tak banyak memiliki waktu untuk ke salon, Anda juga dapat membuat masker kopi hijau sendiri di rumah. Caranya cukup mudah, siapkan bubuk kopi hijau atau ampasnya, susu murni atau yoghurt, dan madu murni.



Kemudian, campurkan semuanya ke dalam mangkok, oleskan dengan jari pada permukaan wajah dan biarkan sekitar 10-15 menit hingga mengering. Setelah kering, basuh dan bersihkan masker dengan menggunakan air hangat. Lakukan secara rutin, maka Anda akan merasakan kulit semakin sehat, bersih, segar dan lembut.



Melansir klik dokter, green coffee menjadi sangat popular setelah diumumkan manfaatnya untuk menurunkan berat badan pada acara The Dr. Oz Show tahun 2012. Dr. Mehmet Oz menyatakan bahwa green coffee membakar lemak secara cepat walau tanpa disertai olahraga maupun diet ketat. Green coffee menurunkan berat badan dengan meningkatkan konsumsi dari deposit lemak, seperti yang diperlihatkan oleh perubahan persentase massa lemak setelah mengonsumsi green coffee. Selain itu, green coffee juga mencegah penimbunan lemak.



Asam klorogenat yang terdapat dalam kopi hijau mampu memengaruhi penyerapan glukosa di dalam tubuh, sehingga menjaga kadar glukosa darah serta mengatur metabolisme yang terjadi di tubuh. Pada obesitas atau kelebihan berat badan, konsumsi green coffee lima kali sehari selama empat sampai 12 minggu mampu menurunkan berat badan sebanyak 2,5-3,7 kilogram.



