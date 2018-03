Berapa Takaran Aman Konsumsi Garam per Hari?

Jakarta: Asupan garam sehari-hari memiliki dampak langsung terhadap tekanan darah. Sebab, sifat garam menyerap air, sehingga ketika Anda mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan, tubuh akan memompa darah lebih cepat. Hal itulah yang mengakibatkan penyakit darah tinggi.



Darah tinggi kemudian berpotensi menyebabkan komplikasi penyakit, antara lain serangan jantung, stroke, demensia dan penyakit ginjal. Ginjal menjadi kurang baik dalam menyaring cairan di tubuh, arteri menjadi lebih tebal untuk memompa lebih banyak darah. Tekanan darah tinggi juga bisa menyebabkan angina atau angin duduk dengan tidak membiarkan cukup oksigen masuk ke sel-sel di jantung.

Meski banyak risiko kesehatan jika Anda mengonsumsi garam, bukan berarti Anda tidak bisa mengonsumsinya sama sekali.Dikutip dari Metro.co.uk asupan garam yang disarankan sekitar 6 gram per hari atau sekitar satu sendok teh garam.Sedangkan pada anak-anak jumlahnya harus lebih rendah, pada usia 1-3 tahun sebaiknya mengonsumsi garam 2 gram per hari, 4-6 tahun mengonsumsi 3 gram per hari, 7-10 tahun mengonsumsi 5 gram per hari, dan 11 tahun ke atas sudah bisa mengonsumsi dengan jumlah yang sama dengan orang dewasa yaitu 6 gram per hari.Bayi tidak boleh makan garam karena ginjal mereka belum berkembang dengan sempurna untuk mengolahnya.Lihat video:(TRK)