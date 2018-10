Tips Make Up saat Beraktivitas di Luar Ruangan

Jakarta: Berbeda dengan dalam ruangan, aktivitas di bawah sinar matahari tidak membutuhkan make up yang maksimal. Bahkan, menurut make up artist Ryan Ogilvy, hanya perlu dua hal penting.



"Pokoknya jangan lupa pelembap dan lip balm," ujarnya singkat saat ditemui dalam acara Citizen Day L'Oreal Indonesia, Kamis 18 Oktober 2018.

Ia menambahkan, pelembap penting untuk melindungi wajah dari kotoran yang akan menempel. Setelah itu, barulah bisa memakai pelapis seperti bedak, foundation, atau make up dasar lainnya.Selain itu, tabir surya pun tak boleh dilupakan. Menurutnya, minimal SPF yang dibutuhkan adalah 30 agar kulit tetap terlindungi dari paparan sinar matahari.Make up lain yang juga penting dan praktis adalah lip balm warna. Selain mudah dibawa, lip balm membuat wajah menjadi lebih segar dan bibir tetap lembap.Sementara, make up yang sebaiknya dihindari adalah menggunakan bedak padat. Alasannya, keringat yang keluar karena kepanasan berada di luar ruangan dapat membuat bedak yang menempel menjadi menumpuk dan terkesan seperti topeng."Seperti ngedempul. Bagusnya penampilan di luar ruangan light saja," pungkasnya.(DEV)