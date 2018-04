Buah yang Baik Dikonsumsi Ibu Hamil

Jakarta: Perempuan yang sedang hamil membutuhkan asupan nutrisi yang baik demi kesehatan diri serta janinnya. Salah satu jenis makanan yang disarankan sering dimakan adalah buah-buahan yang kaya akan vitamin dan serat.



Ada beberapa macam buah yang baik dikonsumsi saat hamil, seperti dilansir Boldsky, berikut ini.

Alpukat mengandung lebih banyak folat dibandingkan buah lainnya. Ia juga sumber vitamin seperti C, B, K, serat, kolin, magnesium, kalium, dan zat besi. Beberapa wanita juga mengakui bahwa alpukat membantu meredakan mual. Hal ini karena alpukat kaya kandungan potasium dan magnesium. Tak hanya itu, kalium di dalamnya juga membantu meredakan kram kaki, yang disebabkan rendahnya kadar kalsium dan magnesium dalam tubuh. Sementara, kolin berperan untuk perkembangan otak dan syaraf bayi. Kekurangan kolin dapat menyebabkan cacat tabung syaraf dan gangguan ingatan.Jeruk membantu Anda tetap terhidrasi dan merupakan sumber asam folat yang baik. Folat merupakan vitamin B yang membantu mencegah otak dan cacat saraf tulang belakang, atau yang lebih dikenal cacat tabung saraf. Jeruk merupakan sumber vitamin C yang merupakan antioksidan dan dapat membantu mencegah kerusakan sel, dan memudahkan tubuh menyerap zat besi.Pisang merupakan sumber potasium yang baik, mengandung vitamin B6, vitamin dan serat. Buah ini akan melindungi Anda dari konstipasi selama kehamilan yang dapat disebabkan oleh tekanan uterus pada usus, kegelisahan, kurang serat, zat besi rendah. Jika sedang dilanda mual dan muntah, pisang dapat meredakan gejalanya.Beberapa perempuan mengatakan minum air jeruk nipis atau lemon membantu meringankan mual saat hamil. Seperti diketahui, lemon mengandung vitamin C yang merangsang sistem pencernaan untuk mengurangi sembelit. Namun, lemon juga dapat mengikis enamel gigi, jadi sebaiknya cuci mulut setelah memakannya.Mangga tinggi kandungan vitamin C dan A. Kekurangan vitamin A saat bayi lahir kerap dikaitkan dengan kekebalan tubuh yang lebih rendah dan risiko komplikasi tinggi, seperti diare dan infeksi pernapasan.Buah apel kaya serat dan sumber vitamin A, C, serta potassium. Makan apel selama kehamilan akan menyehatkan bayi. Sebuah penelitian yang diterbitkan Journal Thorax menyebutkan bahwa anak dari ibu yang menyantap apel selama kehamilan cenderung tak memiliki asma, dan alergi pada usia kanak-kanak.(ROS)