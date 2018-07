Cegah Dehidrasi dan Kelelahan, Bawa Bekal Makanan Ini saat ke Pantai

Jakarta: Liburan ke pantai adalah pilihan yang baik. Selain merileksasi pikiran, ada banyak cahaya matahari yang bagus untuk pertumbuhan tulang Anda.



Di sisi lain, paparan sinar matahari yang berlebihan juga bisa menyebabkan dehidrasi. Apalagi jika Anda banyak beraktivitas seperti berenang atau olahraga air lainnya. Sebab itu, pastikan asupan makanan Anda tepat agar tubuh tetap fit.

Dilansir dari CNN Internasional, beberapa makanan ini bagus untuk Anda konsumsi selagi berlibur di pantai."Selain mengandung banyak air, semangka memiliki kadar elektrolit yang tinggi untuk mengganti cairan tubuh yang hilang," jelas Marge Perry, penulis buku Hero Dinners: Complete One-Pan Meals That Save the Day.Salad dengan tambahan keju feta di atasnya juga merupakan pilihan yang baik. Selain menambah rasa, keju feta memiliki kadar protein yang tinggi.Menurut Abby Langer, nutrisionist dari Toronto, cracker gandum dapat mengenyangkan perut lebih lama. Cracker umumnya juga asin sehingga tepat sebagai camilan ketika Anda banyak berkeringat.Kandungan vitamin C yang tinggi pada jeruk terbukti dapat menghalau kerusakan yang disebabkan oleh radiasi ultraviolet dari paparan sinar matahari.(DEV)