Kombinasi 3 Gaya Hidup Ini Bikin Anda Panjang Umur

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebuah studi baru menemukan manfaat dari kombinasi tiga gaya hidup sehat, mencakup tidak merokok, mempertahankan berat badan normal, dan tidak berlebihan dalam mengonsumsi alkohol, dapat meningkatkan angka harapan hidup hingga 7 tahun.



Penelitian yang dipublikasikan Health Affairs ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dunia untuk meningkatkan kesehatan mereka. Di Amerika misalnya, ada 80 persen penduduk berusia 50 tahun yang menjadi perokok dan mengidap obesitas, atau mengalami keduanya.

Penelitian ini merupakan kolaborasi University of Michigan dan Max Planck Institute for Demographic Research in Germany dengan menganalisis lebih dari 14 ribu gaya hidup orang Amerika usia 50-89 tahun.Secara keseluruhan, partisipan pria dan wanita dalam penelitian ini memiliki angka harapan hidup masing-masing 77,7 dan 81,4 tahun.Namun, mereka yang tidak merokok dan BMI kurang dari 30 cenderung hidup empat sampai lima tahun lebih lama.Angka harapan hidup orang Amerika rata-rata lebih rendah dibandingkan negara maju lainnya, jelas Neil Mehta, asisten profesor Manajemen dan Kebijakan Kesehatan di University of Michigan seperti dilansir dari Time.Namun, mereka yang mengadopsi tiga gaya hidup ini memiliki angka harapan hidup lebih tinggi dari populasi umum orang Jepang yang memang dikenal sehat dan berumur panjang.(DEV)