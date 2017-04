Tips Mengemil agar Berat Badan Tetap Ideal

Metrotvnews.com, Jakarta: Siapa yang tak suka mengemil? Rasanya, hampir semua orang gemar mengemil. Sebenarnya, makan satu atau dua camilan di antara waktu makan dapat mengurangi rasa lapar berlebih sehingga tak membuat Anda lupa diri saat makan besar.



Makan camilan juga membantu Anda mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Kuncinya adalah cerdas dalam memilih camilan yang akan dikonsumsi.

Nah, bagi Anda yang suka ngemil, berikut ini lima trik ngemil untuk menjaga berat tubuh tetap ideal.Terdapat studi yang mengatakan bahwa orang yang mengunyah kacang almond secara menyeluruh (menguyah 40 kali), akan merasa kenyang lebih lama ketimbang mereka yang mengunyah jumlah kacang yang sama, namun tak dilumat habis.Campurkan jeruk Bali pada makanan Anda. Sebuah studi yang dilansir Eatingwell.com, menemukan bahwa ketika orang makan jeruk Bali bersama setiap makanan, mereka kehilangan hingga 1,5 kilogram selama tiga bulan. Jeruk Bali dapat membantu mengelola nafsu makan dengan menurunkan kadar insulin.Gabungkan makanan kaya protein dengan karbohidrat. Misalnya, campurkan kacang almond dengan jeruk, atau buncis panggang yang memiliki campuran alami karbohidrat dan protein yang baik. Kombinasi protein dan karbohidrat dapat membantu mencegah kenaikan berat badan, bahkan dapat menurunkan berat badan. Karbohidrat menyediakan energi untuk tubuh dan otak. Sementara, makanan kaya protein membuat Anda kenyang lebih lama.Buah anggur dingin akan lebih segar ketika dimakan. Anggur dingin juga membuat Anda menikmatinya secara perlahan. Penelitian menunjukkan bahwa makan perlahan membantu mengurangi jumlah makanan yang Anda akan santap. Anda akan mendapatkan banyak kepuasan dari buah manis dengan sedikit kalori.Saat ingin bepergian, siapkan camilan sehat untuk menemani perjalanan Anda. Bekali diri Anda dengan seperempat buah kering, seperti aprikot, segenggam kacang almond, dan beberapa snack bar sebagai alternatif sehat makanan ringan. Tak lupa, sebotol air untuk mencegah dehidrasi saat perjalanan.