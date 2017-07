Hepatitis C dapat Menular Lewat Hubungan Seksual

Metrotvnews.com, Jakarta: Bagi sebagian orang, tes atau skrining penyakit infeksi menular seksual adalah cara untuk tetap sehat dan menjauhkan dari berbagai penyakit menular seperti klamidia, gonore dan HIV. Selain itu, Anda mungkin juga akan dites terkait penyakit seperti sifilis dan hepatitis B.



Tetapi, jangan abaikan penyakit hepatitis C yang mungkin saja menular lewat hubungan seksual. Hepatitis C adalah infeksi hati yang bisa Anda alami selama bertahun-tahun dan tidak pernah menyadarinya.

Hepatitis C dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius seperti jaringan parut hati, kanker hati dan gagal hati yang bisa mematikan.Anda mungkin tidak pernah menganggap hepatitis C sebagai penyakit menular seksual karena tidak banyak yang menderita hepatitis C akibat hubungan seks.Menurut Mayo Clinic, orang-orang yang paling berisiko tertular hepatitis C adalah mereka yang disuntik obat, mendapatkan tato dengan alat yang tidak steril, menerima transfusi darah atau transplantasi organ, lahir dari wanita yang mengalami hepatiti C atau lahir antara tahun 1945 dan 1965, karena kelompok usia ini mengalami masa kejadian infeksi hepatitis C tertinggi.The Centers for Disease Control and Prevention mengatakan, virus hepatitis C tidak ditularkan secara efisien melalui hubungan seks. Tetapi, virus ini tetap bisa menular terutama di antara orang-orang yang terinfeksi HIV.Hepatitis C adalah virus yang mengandung darah. Ini berarti ia terjangkit melalui paparan sejumlah kecil darah. Dalam kasus penularan lewat hubungan seksual, ini biasanya terjadi akibat hubungan seksual yang seperti merobek atau melakukan seks anal.Adapun beberapa gejala hepatitis C yang perlu diwaspadai seperti pendarahan dengan mudah, kelelahan, mudah memar, nafsu makan buruk, penyakit kuning, kulit gatal, penurunan berat badan, urine berwarna gelap dan pembengkakan di kaki.(ELG)