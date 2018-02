Makanan dan Minuman yang Membantu Meringankan Flu

Jakarta: Saat tubuh dalam keadaan sakit, keinginan untuk makan berkurang. Namun, tubuh tetap membutuhkan nutrisi dan terhidrasi agar penyakit tak semakin parah.



Bagi Anda yang sedang mengalami flu, berikut adalah beberapa makanan dan minuman yang dapat membuat Anda merasa lebih baik.

"Tetap terhidrasi adalah hal terpenting saat Anda terkena flu, terutama jika demam dan berkeringat," ujar ahli gizi Jessica Crandall.Selain air putih, minuman tinggi elektrolit seperti air kelapa atau minuman olahraga juga dapat membantu menambahkan sodium dan kalium dalam tubuh. Selain itu, biasanya minuman berwarna lebih menarik perhatian.Flu biasanya melibatkan gejala pernapasan bagian atas dan konsumsi minuman hangat dapat membantu membuka jalur pernapasan. Profesor nutrisi dari Rutgers University, Rena Zelig, menyarankan untuk mengkonsumsi teh hijau yang tinggi antioksidan dengan tambahan madu untuk melegakan tenggorakan.Makanan andalan saat flu ini memang membuat tubuh tetap terhidrasi dan menggantikan sodium yang hilang. Daging ayam dalam makanan ini mengandung protein yang membantu proses penyembuhan.Beberapa ilmuwan bahkan menyarankan bahwa sifat aromatik sup mie ayam dapat melonggarkan lendir dan saluran hidung yang jernih. Sementara, penelitian lain menemukan bahwa sup ayam membantu sel-sel darah putih yang melawan infeksi bekerja lebih efisien.Antioksidan memiliki peran penting bagi tubuh karena dapat menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh. Kandungan ini banyak terdapat pada sayuran dan buah berwarna cerah.Nutrisi lain yang ingin Anda dapatkan saat Anda sedang sakit adalah seng. Beberapa studi menunjukkan bahwa mineral membantu melawan sistem pengaturan sistem kekebalan tubuh dan bahwa mengkonsumsi suplemen seng dapat mengurangi perasaan dingin.Tiga ons daging sapi yang direbus mengandung sekitar 7 mg seng, sekitar setengah dari nilai harian yang direkomendasikan untuk orang dewasa. Daging sapi juga kaya akan protein dan vitamin B yang membantu Anda pulih sepenuhnya dari flu.Makanan atau minuman yang dibuat dengan jahe juga bisa meringankan masalah perut yang terkait dengan flu, kata Zelig. Sebuah penelitian menunjukkan akar jahe berperan sebagai anti-inflamasi dan efektif melawan mual.Carilah jahe dalam teh atau sup, atau buat tonik penyembuhan Anda sendiri dengan memasukkan air dengan jahe segar. Jangan mengandalkan jahe, kata Zelig, karena kebanyakan merek mengandung sedikit atau tidak sama sekali jahe dan banyak gula; karbonasi juga bisa mengganggu sakit tenggorokan dan perut mual.(ELG)