Kapan Anak-anak Harus Mulai Menyikat Gigi?

Jakarta: Kebersihan mulut harus dijaga sejak bayi. Bahkan sebelum gigi bayi tumbuh. Para ahli merekomendasikan untuk mengelap gusi bayi dengan kassa setelah disusui untuk mencegah penumpukkan glukosa dari air susu di area gusi.



Apalagi, setelah bayi Anda menunjukkan kemunculan gigi-giginya.

The American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) merekomendasikan agar orang tua membantu menyikat gigi anak dua kali sehari, sejak gigi pertama muncul sampai dengan usia 8 tahun.Jangan lupa untuk membersihkan juga sisi belakang gigi seri," saran Joe Castellano, DDS, presiden AAPD, dikutip dari Romper.Ia menjelaskan bahwa belakang gigi seri adalah bagian yang paling sering terlewat karena orang tua cenderung fokus pada bagian depan gigi.Lupa untuk membersihkan pada bagian belakang gigi seri atas dan bawah dapat menyebabkan dampak yang serius. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), satu dari lima anak usia 5-11 memiliki setidaknya satu gigi berlubang. Dengan kejadian itu, sebaiknya Anda memberi perhatian khusus pada bagian dalam gigi seri anak Anda.Ketika anak-anak sudah mulai bisa menyikat gigi sendiri, Dr Castellano menyarankan agar orang tua tetap mengawasinya.Satu-satunya tempat yang sering terlewat oleh anak-anak ketika mereka menyikat adalah sisi pipi sebelah atas (sisi bukal). Sangat sulit bagi mereka untuk mencapai sudut itu.Daerah lain yang sering dilewatkan anak-anak menurut, adalah sisi gigi bawah, terutama daerah molar bawah. Jadi meskipun anak Anda selesai menyikat, sebaiknya Anda membantu mereka menggosok gigi kembali untuk memastikan kebersihan giginya.(DEV)