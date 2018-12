Diet Mediterania, Rahasia Umur Panjang

Jakarta: Banyak penelitian menyebutkan pertambahan usia berpengaruh pada penurunan fisik dan organ tubuh manusia. Secara medis, hal itu biasa disebut dengan frality.



Sehingga memiliki tubuh kuat dan sehat hingga usia senja barang tentu menjadi impian setiap orang. Tapi, Ahli gizi, Gabriela Sugianto, menyebut, hal itu bukan lagi hanya sekadar impian, melainkan pilihan.

(Gabriela Nutrisionis dari Indonesia International Institute for Life Sciences ini menyebutkan kerentaan dan kerapuhan masa tua merupakan akibat dari pola makan dan gaya hidup yang salah. Foto: Ilustrasi. Dok. Brooke Lark/Unsplash.com)

"Anda adalah apa yang Anda makan," kata Gabriela, saat menjadi pembicara dalam The 3rd Edition of the Italian Cuisine Week in the World, di Istituto Italiano di Cultura, Jakarta, Senin 19 November 2018.Nutrisionis dari Indonesia International Institute for Life Sciences ini menyebutkan kerentaan dan kerapuhan masa tua merupakan akibat dari pola makan dan gaya hidup yang salah.Misalnya, keseringan mengonsumsi makanan cepat saji (fast food), tidak perduli dengan kandungan gizi makanan yang dikonsumsi, maupun gaya hidup yang tidak sehat."Apalagi ketika seseorang jarang bergerak karena rutinitas pekerjaan kantoran, jarang bergerak," ujarnya.(Baca juga: Ini Manfaat yang Anda Dapat jika Mengadopsi Pola Makan Mediterania Saat seseorang mengalami masalah tersebut, sangat memungkinkan terserang berbagai penyakit. Misalnya, obesitas, diabetes, kanker dan penyakit jantung. Bahkan hal ini berujung pada kematian yang lebih cepat."Ketika Anda menderita diabetes, meningkatkan resiko penyakit jantung, darah tinggi dan kanker, tentu saja," katanya.Gabriela mengimbau masyarakat mulai menyadari hal itu. Ia menyarankan diet mediterania, salah satu solusi yang dapat memperbaiki masalah ini.Diet mediterania merupakan program diet yang mengikuti pola hidup sehat dari negara-negara yang berbatasan dengan laut Mediterania.Program diet ini menyarankan Anda untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan kandungan sayuran, buah, kacang polong, kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan.Selain itu, diet mediterania mengandalkan campuran minyak zaitun dalam makanan. Sebab minyak zaitun memiliki kandungan antioksidan yang baik buat tubuh."Orang-orang yang mengikuti diet mediterania cenderung memiliki umur panjang. Bahkan ini merupakan rahasia bangsa di Mediterania bisa mencapai usia 100 tahun," pungkasnya.(TIN)